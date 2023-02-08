قبلة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي... ماذا حصل بين جيل بايدن وزوج كاميلا هاريس؟ (فيديو)

طبعت السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن قبلة على طرف شفتي دوغ إيمهوف زوج نائبة الرئيس كاميلا هاريس، قبيل إلقاء الرئيس جو بايدن خطاب حال الاتحاد في الكونغرس الثلاثاء، ما أدّى إلى اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة بالتعليقات المثيرة للجدل.

وسجلت الكاميرات مشهداً انتشر عبر الشبكات الاجتماعية يُظهر جيل بايدن ودوغ إيمهوف يتبادلان قبلة، وذلك بعدما توجهت إليه لمصافحته، الأمر الّذي أثار حيرة المستخدمين وجعلهم يتساءلوا ما إذا كانت على الشفتين أم على طرفهما.

ووصفت صحيفة "نيويورك بوست" المحافظة ما حصل بـ"قبلة الاتحاد"، في تعليق ساخر على هذه اللحظة التي سبقت إلقاء الرئيس الأميركي خطاب حال الاتحاد. وجزمت في مقال لها بأن جيل بايدن ودوغ إيمهوف تبادلا قبلة "على الشفتين".

واغتنمت كيليان كونواي، مستشارة دونالد ترامب السابقة، الفرصة لانتقاد الخصوم من خلال نشر صورة للقبلة عبر تويتر أرفقتها بتعليق "يبدو أن كوفيد انتهى حقاً".