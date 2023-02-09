الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقتل طفلين جراء صدم سائق حافلة حضانة "عمدًا" في مقاطعة كيبيك الكندية

منوعات
2023-02-09 | 07:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقتل طفلين جراء صدم سائق حافلة حضانة &quot;عمدًا&quot; في مقاطعة كيبيك الكندية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقتل طفلين جراء صدم سائق حافلة حضانة "عمدًا" في مقاطعة كيبيك الكندية

مقتل طفلين جراء صدم سائق حافلة حضانة "عمدًا" في مقاطعة كيبيك الكندية

صدم رجل بشكل متعمّد بحافلته حضانة قرب مونتريال الأربعاء، ما تسبب بمقتل طفلين وجرح آخرين، حسب ما أفادت الشرطة.

وقال بيار بروشيه، قائد شرطة مدينة لافال في ضاحية مونتريال حيث حصلت المأساة، "نعتقد أن ما حصل متعمد، لكننا لا نعرف الدافع".

وأوضح بروشيه أن السائق البالغ 51 عامًا، أوقف بعيد الحادثة بشبهة "القتل والقيادة الخطرة" وكان يخضع للاستجواب بعد ظهر الأربعاء. وليس لديه سوابق قضائية.

وأشارت الشرطة إلى أنه لم يتمّ توجيه الاتهام إليه حتى الساعة وملابسات المأساة لا تزال غامضة.

وأفاد شهود عيان أن عدداً من الأهالي الذين جاؤوا لتوصيل أطفالهم إلى الحضانة، أوقفوا الرجل الذي بدا "مضطربًا" وكان "نصف عارٍ".

وقالت فرق الإنقاذ في كيبيك لوكالة فرانس برس إن واحدًا من الضحيتين قُتل في المكان. أما الثاني فتوفي بعد تلقيه إسعافات. وليس هناك خطر على الأطفال الستة الآخرين الذين أُدخلوا المستشفى وليس هناك أي جريح بالغ.

وقال أحد الآباء لـ"راديو كندا" قبل أن يجهش بالبكاء، "لقد ساهمتُ في توقيف السائق الذي خرج من الحافلة". وبحسب زوجته، فإن الأهالي الذين كانوا حاضرين لحظة الحادثة رأوا السائق "يصدم بشكل متعمّد الحضانة".

وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس أن طوقًا لا يزال مفروضًا حول المكان بعد ظهر الأربعاء، مع انتشار عشرات سيارات الإسعاف والشرطة كما أُشعلت أضواء كبيرة حول المبنى المتضرر. وكانت مروحية تحلّق فوق المنطقة بين الحين والآخر.

وعبّر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن "الصدمة. نحن جميعًا في حالة صدمة"، مضيفًا "لا يمكنني أن أتصوّر ما تمرّ به العائلات".

وحصلت المأساة حوالى الساعة 8:30 صباحًا (13:30 بتوقيت غرينيتش). وأكد المسعفون أن عددًا من الأطفال كانوا عالقين تحت الحافلة قبل أن يتمّ إخراجهم.

وعام 2018، صدم رجل يُدعى أليك ميناسيان حشدًا في وسط مدينة تورونتو الواقعة في جنوب غرب مونتريال، ما تسبب بمقتل 11 شخصًا وإصابة 16 آخرين، في عملية الدهس التي أودت بأكبر عدد من الضحايا في تاريخ البلاد.

آخر الأخبار

منوعات

طفلين

صدم

سائق حافلة

حضانة

مقاطعة كيبيك الكندية

LBCI التالي
يزن 130 كيلوغراماً... "فستان قالب الحلوى" يدخل موسوعة غينيس! (فيديو)
أخبار مضللة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الزلزال في تركيا وسوريا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-02-06

الصحة: اقفال دور الحضانة الخاصة الثلثاء والاربعاء بسبب الهزة الأرضية وسوء الأحوال المناخية

LBCI
أخبار دولية
2023-02-06

شولتس: ألمانيا تعرب عن صدمتها حيال زلزال تركيا وسوريا وتؤكد أنها سترسل المساعدة

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-06

شولتس: ألمانيا تعرب عن صدمتها حيال زلزال تركيا وسوريا وتؤكد أنها سترسل المساعدة

LBCI
منوعات
2023-02-03

رجل يقاضي امرأة رفضته... والسبب تسبّبها بـ"صدمة" عاطفية له

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:44

تعود إلى حقبة ما قبل كولومبوس... سويسرا تعيد منحوتة حجرية إلى البيرو

LBCI
منوعات
07:19

يزن 130 كيلوغراماً... "فستان قالب الحلوى" يدخل موسوعة غينيس! (فيديو)

LBCI
منوعات
06:49

أخبار مضللة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الزلزال في تركيا وسوريا

LBCI
علوم وتكنولوجيا
03:18

"سوني" تعتزم الاستحواذ على حقوق نصف أعمال مايكل جاكسون الموسيقية

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
11:46

المصارف تتجه الى الاقفال التام منتصف الاسبوع المقبل..

LBCI
أخبار لبنان
11:27

الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع تنشر خطة الإستجابة الوطنية للكوارث والأزمات

LBCI
أخبار دولية
2023-01-27

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحمّل دمشق مسؤولية الهجوم بالكلورين على دوما عام 2018

LBCI
موضة وجمال
2022-12-30

غوغل تكشف عن أكثر مشاهير عام 2022 أناقة وعصرية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:00

المطران عبد الساتر يطالب بانتخاب رئيس "حتى لا تتغيّر هوية لبنان"

LBCI
أخبار دولية
06:46

الفريق اللبناني يساعد في إنقاذ سيدة مسنة في منطقة البستان (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:08

محصّلة الخسائر البشرية والدمار بعد زلزال تركيا..

LBCI
أخبار لبنان
05:58

أهالي اللبنانيين المفقودين بانتظار أي معلومة عن ذويهم

LBCI
أخبار لبنان
05:38

باسيل: الاستحقاق الرئاسي ليس استحقاقاً مارونياً بل لبنانياً

LBCI
أخبار دولية
05:20

كيف هي الصورة في اليوم الرابع من الزلزال في تركيا؟

LBCI
أخبار دولية
03:42

البحث عن مفقودين مستمرّ في تركيا.. فكم عدد اللبنانيين المقطوع التواصل معهم حتى الآن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

لبنانيون وضعوا الانسانية فوق اي اعتبار...نحو سوريا دُر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

حفل تخريجِ وتتويج اكثر من خمسين شاباً وصبية من ذوي الاحتياجات الخاصة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر كاذب
15:27

لجنة تنسيق مواجهة الكوارث: لا صحة للأخبار المتداولة بعد الهزة الليلة

LBCI
آخر الأخبار
14:31

مرصد بحنس للـ LBCI : قوة الهزة الارضية ٤،٢ على مقياس ريختر ومركزها ٥ كلم جنوب الهرمل

LBCI
آخر الأخبار
13:54

هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية قبل قليل

LBCI
أخبار لبنان
14:45

هزة ارضية بقوة 4،2 درجات في لبنان

LBCI
خبر كاذب
14:33

خبر كاذب يتم التداول به عبر واتساب عن زلزال محتمل سيضرب لبنان

LBCI
امن وقضاء
05:11

انهيار كبير للتربة يقطع الطريق الرئيسية التي تربط معاصر بيت الدين بالفوارة وبريح (صور)

LBCI
أخبار سياسية
11:46

المصارف تتجه الى الاقفال التام منتصف الاسبوع المقبل..

LBCI
أخبار سياسية
13:33

وزارة الاقتصاد حددت اسعار الخبز...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة