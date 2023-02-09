الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
جبل لبنان
11
o
متن
12
o
كسروان
12
o
الشمال
12
o
الجنوب
9
o
البقاع
2
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
جبل لبنان
11
o
متن
12
o
كسروان
12
o
الشمال
12
o
الجنوب
9
o
البقاع
2
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقتل طفلين جراء صدم سائق حافلة حضانة "عمدًا" في مقاطعة كيبيك الكندية
منوعات
2023-02-09 | 07:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مقتل طفلين جراء صدم سائق حافلة حضانة "عمدًا" في مقاطعة كيبيك الكندية
مقتل طفلين جراء صدم سائق حافلة حضانة "عمدًا" في مقاطعة كيبيك الكندية
صدم رجل بشكل متعمّد بحافلته حضانة قرب مونتريال الأربعاء، ما تسبب بمقتل طفلين وجرح آخرين، حسب ما أفادت الشرطة.
وقال بيار بروشيه، قائد شرطة مدينة لافال في ضاحية مونتريال حيث حصلت المأساة، "نعتقد أن ما حصل متعمد، لكننا لا نعرف الدافع".
وأوضح بروشيه أن السائق البالغ 51 عامًا، أوقف بعيد الحادثة بشبهة "القتل والقيادة الخطرة" وكان يخضع للاستجواب بعد ظهر الأربعاء. وليس لديه سوابق قضائية.
وأشارت الشرطة إلى أنه لم يتمّ توجيه الاتهام إليه حتى الساعة وملابسات المأساة لا تزال غامضة.
وأفاد شهود عيان أن عدداً من الأهالي الذين جاؤوا لتوصيل أطفالهم إلى الحضانة، أوقفوا الرجل الذي بدا "مضطربًا" وكان "نصف عارٍ".
وقالت فرق الإنقاذ في كيبيك لوكالة فرانس برس إن واحدًا من الضحيتين قُتل في المكان. أما الثاني فتوفي بعد تلقيه إسعافات. وليس هناك خطر على الأطفال الستة الآخرين الذين أُدخلوا المستشفى وليس هناك أي جريح بالغ.
وقال أحد الآباء لـ"راديو كندا" قبل أن يجهش بالبكاء، "لقد ساهمتُ في توقيف السائق الذي خرج من الحافلة". وبحسب زوجته، فإن الأهالي الذين كانوا حاضرين لحظة الحادثة رأوا السائق "يصدم بشكل متعمّد الحضانة".
وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس أن طوقًا لا يزال مفروضًا حول المكان بعد ظهر الأربعاء، مع انتشار عشرات سيارات الإسعاف والشرطة كما أُشعلت أضواء كبيرة حول المبنى المتضرر. وكانت مروحية تحلّق فوق المنطقة بين الحين والآخر.
وعبّر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن "الصدمة. نحن جميعًا في حالة صدمة"، مضيفًا "لا يمكنني أن أتصوّر ما تمرّ به العائلات".
وحصلت المأساة حوالى الساعة 8:30 صباحًا (13:30 بتوقيت غرينيتش). وأكد المسعفون أن عددًا من الأطفال كانوا عالقين تحت الحافلة قبل أن يتمّ إخراجهم.
وعام 2018، صدم رجل يُدعى أليك ميناسيان حشدًا في وسط مدينة تورونتو الواقعة في جنوب غرب مونتريال، ما تسبب بمقتل 11 شخصًا وإصابة 16 آخرين، في عملية الدهس التي أودت بأكبر عدد من الضحايا في تاريخ البلاد.
آخر الأخبار
منوعات
طفلين
صدم
سائق حافلة
حضانة
مقاطعة كيبيك الكندية
التالي
يزن 130 كيلوغراماً... "فستان قالب الحلوى" يدخل موسوعة غينيس! (فيديو)
أخبار مضللة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الزلزال في تركيا وسوريا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-02-06
الصحة: اقفال دور الحضانة الخاصة الثلثاء والاربعاء بسبب الهزة الأرضية وسوء الأحوال المناخية
أخبار لبنان
2023-02-06
الصحة: اقفال دور الحضانة الخاصة الثلثاء والاربعاء بسبب الهزة الأرضية وسوء الأحوال المناخية
0
أخبار دولية
2023-02-06
شولتس: ألمانيا تعرب عن صدمتها حيال زلزال تركيا وسوريا وتؤكد أنها سترسل المساعدة
أخبار دولية
2023-02-06
شولتس: ألمانيا تعرب عن صدمتها حيال زلزال تركيا وسوريا وتؤكد أنها سترسل المساعدة
0
آخر الأخبار
2023-02-06
شولتس: ألمانيا تعرب عن صدمتها حيال زلزال تركيا وسوريا وتؤكد أنها سترسل المساعدة
آخر الأخبار
2023-02-06
شولتس: ألمانيا تعرب عن صدمتها حيال زلزال تركيا وسوريا وتؤكد أنها سترسل المساعدة
0
منوعات
2023-02-03
رجل يقاضي امرأة رفضته... والسبب تسبّبها بـ"صدمة" عاطفية له
منوعات
2023-02-03
رجل يقاضي امرأة رفضته... والسبب تسبّبها بـ"صدمة" عاطفية له
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
07:44
تعود إلى حقبة ما قبل كولومبوس... سويسرا تعيد منحوتة حجرية إلى البيرو
منوعات
07:44
تعود إلى حقبة ما قبل كولومبوس... سويسرا تعيد منحوتة حجرية إلى البيرو
0
منوعات
07:19
يزن 130 كيلوغراماً... "فستان قالب الحلوى" يدخل موسوعة غينيس! (فيديو)
منوعات
07:19
يزن 130 كيلوغراماً... "فستان قالب الحلوى" يدخل موسوعة غينيس! (فيديو)
0
منوعات
06:49
أخبار مضللة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الزلزال في تركيا وسوريا
منوعات
06:49
أخبار مضللة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الزلزال في تركيا وسوريا
0
علوم وتكنولوجيا
03:18
"سوني" تعتزم الاستحواذ على حقوق نصف أعمال مايكل جاكسون الموسيقية
علوم وتكنولوجيا
03:18
"سوني" تعتزم الاستحواذ على حقوق نصف أعمال مايكل جاكسون الموسيقية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
11:46
المصارف تتجه الى الاقفال التام منتصف الاسبوع المقبل..
أخبار سياسية
11:46
المصارف تتجه الى الاقفال التام منتصف الاسبوع المقبل..
0
أخبار لبنان
11:27
الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع تنشر خطة الإستجابة الوطنية للكوارث والأزمات
أخبار لبنان
11:27
الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع تنشر خطة الإستجابة الوطنية للكوارث والأزمات
0
أخبار دولية
2023-01-27
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحمّل دمشق مسؤولية الهجوم بالكلورين على دوما عام 2018
أخبار دولية
2023-01-27
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحمّل دمشق مسؤولية الهجوم بالكلورين على دوما عام 2018
0
موضة وجمال
2022-12-30
غوغل تكشف عن أكثر مشاهير عام 2022 أناقة وعصرية
موضة وجمال
2022-12-30
غوغل تكشف عن أكثر مشاهير عام 2022 أناقة وعصرية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
المطران عبد الساتر يطالب بانتخاب رئيس "حتى لا تتغيّر هوية لبنان"
أخبار لبنان
08:00
المطران عبد الساتر يطالب بانتخاب رئيس "حتى لا تتغيّر هوية لبنان"
0
أخبار دولية
06:46
الفريق اللبناني يساعد في إنقاذ سيدة مسنة في منطقة البستان (فيديو)
أخبار دولية
06:46
الفريق اللبناني يساعد في إنقاذ سيدة مسنة في منطقة البستان (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
06:08
محصّلة الخسائر البشرية والدمار بعد زلزال تركيا..
تقارير نشرة الاخبار
06:08
محصّلة الخسائر البشرية والدمار بعد زلزال تركيا..
0
أخبار لبنان
05:58
أهالي اللبنانيين المفقودين بانتظار أي معلومة عن ذويهم
أخبار لبنان
05:58
أهالي اللبنانيين المفقودين بانتظار أي معلومة عن ذويهم
0
أخبار لبنان
05:38
باسيل: الاستحقاق الرئاسي ليس استحقاقاً مارونياً بل لبنانياً
أخبار لبنان
05:38
باسيل: الاستحقاق الرئاسي ليس استحقاقاً مارونياً بل لبنانياً
0
أخبار دولية
05:20
كيف هي الصورة في اليوم الرابع من الزلزال في تركيا؟
أخبار دولية
05:20
كيف هي الصورة في اليوم الرابع من الزلزال في تركيا؟
0
أخبار دولية
03:42
البحث عن مفقودين مستمرّ في تركيا.. فكم عدد اللبنانيين المقطوع التواصل معهم حتى الآن؟
أخبار دولية
03:42
البحث عن مفقودين مستمرّ في تركيا.. فكم عدد اللبنانيين المقطوع التواصل معهم حتى الآن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
لبنانيون وضعوا الانسانية فوق اي اعتبار...نحو سوريا دُر
تقارير نشرة الاخبار
14:10
لبنانيون وضعوا الانسانية فوق اي اعتبار...نحو سوريا دُر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حفل تخريجِ وتتويج اكثر من خمسين شاباً وصبية من ذوي الاحتياجات الخاصة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حفل تخريجِ وتتويج اكثر من خمسين شاباً وصبية من ذوي الاحتياجات الخاصة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر كاذب
15:27
لجنة تنسيق مواجهة الكوارث: لا صحة للأخبار المتداولة بعد الهزة الليلة
خبر كاذب
15:27
لجنة تنسيق مواجهة الكوارث: لا صحة للأخبار المتداولة بعد الهزة الليلة
2
آخر الأخبار
14:31
مرصد بحنس للـ LBCI : قوة الهزة الارضية ٤،٢ على مقياس ريختر ومركزها ٥ كلم جنوب الهرمل
آخر الأخبار
14:31
مرصد بحنس للـ LBCI : قوة الهزة الارضية ٤،٢ على مقياس ريختر ومركزها ٥ كلم جنوب الهرمل
3
آخر الأخبار
13:54
هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية قبل قليل
آخر الأخبار
13:54
هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية قبل قليل
4
أخبار لبنان
14:45
هزة ارضية بقوة 4،2 درجات في لبنان
أخبار لبنان
14:45
هزة ارضية بقوة 4،2 درجات في لبنان
5
خبر كاذب
14:33
خبر كاذب يتم التداول به عبر واتساب عن زلزال محتمل سيضرب لبنان
خبر كاذب
14:33
خبر كاذب يتم التداول به عبر واتساب عن زلزال محتمل سيضرب لبنان
6
امن وقضاء
05:11
انهيار كبير للتربة يقطع الطريق الرئيسية التي تربط معاصر بيت الدين بالفوارة وبريح (صور)
امن وقضاء
05:11
انهيار كبير للتربة يقطع الطريق الرئيسية التي تربط معاصر بيت الدين بالفوارة وبريح (صور)
7
أخبار سياسية
11:46
المصارف تتجه الى الاقفال التام منتصف الاسبوع المقبل..
أخبار سياسية
11:46
المصارف تتجه الى الاقفال التام منتصف الاسبوع المقبل..
8
أخبار سياسية
13:33
وزارة الاقتصاد حددت اسعار الخبز...
أخبار سياسية
13:33
وزارة الاقتصاد حددت اسعار الخبز...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store