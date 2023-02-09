مقتل طفلين جراء صدم سائق حافلة حضانة "عمدًا" في مقاطعة كيبيك الكندية

مقتل طفلين جراء صدم سائق حافلة حضانة "عمدًا" في مقاطعة كيبيك الكندية



صدم رجل بشكل متعمّد بحافلته حضانة قرب مونتريال الأربعاء، ما تسبب بمقتل طفلين وجرح آخرين، حسب ما أفادت الشرطة.



وقال بيار بروشيه، قائد شرطة مدينة لافال في ضاحية مونتريال حيث حصلت المأساة، "نعتقد أن ما حصل متعمد، لكننا لا نعرف الدافع".



وأوضح بروشيه أن السائق البالغ 51 عامًا، أوقف بعيد الحادثة بشبهة "القتل والقيادة الخطرة" وكان يخضع للاستجواب بعد ظهر الأربعاء. وليس لديه سوابق قضائية.



وأشارت الشرطة إلى أنه لم يتمّ توجيه الاتهام إليه حتى الساعة وملابسات المأساة لا تزال غامضة.



وأفاد شهود عيان أن عدداً من الأهالي الذين جاؤوا لتوصيل أطفالهم إلى الحضانة، أوقفوا الرجل الذي بدا "مضطربًا" وكان "نصف عارٍ".



وقالت فرق الإنقاذ في كيبيك لوكالة فرانس برس إن واحدًا من الضحيتين قُتل في المكان. أما الثاني فتوفي بعد تلقيه إسعافات. وليس هناك خطر على الأطفال الستة الآخرين الذين أُدخلوا المستشفى وليس هناك أي جريح بالغ.



وقال أحد الآباء لـ"راديو كندا" قبل أن يجهش بالبكاء، "لقد ساهمتُ في توقيف السائق الذي خرج من الحافلة". وبحسب زوجته، فإن الأهالي الذين كانوا حاضرين لحظة الحادثة رأوا السائق "يصدم بشكل متعمّد الحضانة".



وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس أن طوقًا لا يزال مفروضًا حول المكان بعد ظهر الأربعاء، مع انتشار عشرات سيارات الإسعاف والشرطة كما أُشعلت أضواء كبيرة حول المبنى المتضرر. وكانت مروحية تحلّق فوق المنطقة بين الحين والآخر.



وعبّر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن "الصدمة. نحن جميعًا في حالة صدمة"، مضيفًا "لا يمكنني أن أتصوّر ما تمرّ به العائلات".



وحصلت المأساة حوالى الساعة 8:30 صباحًا (13:30 بتوقيت غرينيتش). وأكد المسعفون أن عددًا من الأطفال كانوا عالقين تحت الحافلة قبل أن يتمّ إخراجهم.



وعام 2018، صدم رجل يُدعى أليك ميناسيان حشدًا في وسط مدينة تورونتو الواقعة في جنوب غرب مونتريال، ما تسبب بمقتل 11 شخصًا وإصابة 16 آخرين، في عملية الدهس التي أودت بأكبر عدد من الضحايا في تاريخ البلاد.