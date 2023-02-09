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يزن 130 كيلوغراماً... "فستان قالب الحلوى" يدخل موسوعة غينيس! (فيديو)

منوعات
2023-02-09 | 07:19
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يزن 130 كيلوغراماً... "فستان قالب الحلوى" يدخل موسوعة غينيس! (فيديو)

"فستان قالب الحلوى" يدخل موسوعة غينيس!

حصدت خبازة سويسرية رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في معرض زفاف من خلال صنع أكبر قالب حلوى على شكل قالب حلوى يمكن ارتداؤه في العالم.

وفي التّفاصيل، فأعلنت موسوعة غينيس أن "ناتاشا كولين كيم فاه لي فوكاس" من مخبز SweetyCakes" "GmbH ابتكرت فستانًا لمعرض Swiss Wedding World expo في برن.

ويزن الفستان نحو 130 كيلوغراماً وقد نشرت موسوعة غينيس مقطع فيديو على يوتيوب يُظهر "فستان قالب الحلوى" بينما ترتديه عارضة أزياء في المعرض.
 

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