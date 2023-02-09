تعود إلى حقبة ما قبل كولومبوس... سويسرا تعيد منحوتة حجرية إلى البيرو

أعلن المكتب الثقافي السويسري أن البلاد أعادت الأربعاء رأساً كبيراً منحوتاً بالحجارة إلى البيرو يعود تاريخه إلى حقبة ما قبل كولومبوس، أي حوالى 2500 عام.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد أُحضرت المنحوتة الّتي تنتمي إلى إحدى أقدم الحضارات في البلاد والبالغ وزنها حوالى مئتي كيلوغرام، إلى سويسرا بواسطة شاحنة في عام 2016 من ألمانيا بناءً على طلب تاجر فنون ألماني.

وقدمت رئيسة المكتب الفدرالي للثقافة في سويسرا كارين باخمان، المنحوتة الحجرية المزخرفة لسفير البيرو لويس ألبرتو كاسترو جو في مكتب جمارك منطقة بازل- فايل أم راين، حيث عُثر على القطعة قبل سبع سنوات.

ووفق بيان المكتب الأربعاء، خلص الأخصائيون بعد اكتشاف القطعة إلى أن "الرأس الحجري العائد إلى 2500 عام في زمن حضارة تشافين ما قبل الإسبانية، أي حوالى 1200 إلى 550 قبل الميلاد، مصدره الأصلي في البيرو الحالية".

والجدير بالذكر أن البيرو تعاني بشدة جراء نهب المواقع الأثرية وتدميرها.