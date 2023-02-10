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أكثر 10 زلازل فتكًا في القرن الحادي والعشرين!

منوعات
2023-02-10 | 03:37
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أكثر 10 زلازل فتكًا في القرن الحادي والعشرين!
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أكثر 10 زلازل فتكًا في القرن الحادي والعشرين!

أكثر 10 زلازل فتكًا في القرن الحادي والعشرين

مع حصيلة موقتة ترتفع ساعة تلو أخرى، يصنّف الزلزال الذي أدمى تركيا وسوريا الإثنين بين أكثر عشرة زلازل فتكاً بالأرواح في القرن الحادي والعشرين.

ويعدّ هذا الزلزال أكثر فتكاً من الزلزال الذي أودى بـ17400 شخص في آب 1999 في تركيا وحدها.

في ما يلي أكثر عشرة زلازل فتكًا في القرن الحادي والعشرين:

- 2001 الهند: في 26 كانون الثاني 2001 سجل زلزال بقوة 7,7 درجات في ولاية غوجارات في غرب الهند موقعاً أكثر من 20 ألف قتيل. ودمر مدينة بوج.
- 2003 إيران: في 26 كانون الأول 2003، ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات مدينة بام في جنوب شرق إيران، موقعاً أكثر من 31 ألف قتيل ما شكّل أكثر من ربع سكّان المدينة. ولحق دمار هائل بالمدينة التاريخية.
- 2004 جنوب شرق آسيا: في 26 كانون الأول 2004، تسبّب زلزال بقوة 9,1 درجات قبالة شواطئ سومطرة في إندونيسيا بموجة تسونامي عاتية قضى فيها أكثر من 230 ألف شخص على سواحل نحو عشر دول في جنوب شرق آسيا، بينهم 170 ألفاً في إندونيسيا.

ووصل ارتفاع الأمواج العاتية التي وصلت سرعتها إلى 700 كيلومتر في الساعة، إلى ثلاثين متراً في بعض الأحيان.

- 2005 كشمير: في الثامن من تشرين الأول 2005، تسبب زلزال بقوة 7,6 درجات بسقوط أكثر من 73 ألف قتيل وتشريد 3,5 ملايين في الجزء الباكستاني من كشمير خصوصاً. وقد أتى الزلزال على المنشآت الطبية بالكامل تقريباً.

- 2006 جزيرة جاوا: في 26 أيار 2006، أسفر زلزال بقوة 6,3 درجات عن سقوط نحو ستة آلاف قتيل في جزيرة جاوا الاندونيسية. وأصيب نحو 38 ألف شخص فيما تشرد أكثر من 420 ألفا.

- 2008 سيتشوان: في 12 أيار 2008، أودى زلزال بقوة 7,9 درجات بأكثر من 87 ألف شخص فيما سقط 4,45 ملايين جريح. وألحق دماراً في مناطق واسعة من إقليم سيتشوان جنوب غرب الصين. وبين الضحايا آلاف التلاميذ الذين قضوا في انهيار مدارس.

- 2010 هايتي: في 12 كانون الثاني 2010، أسفر زلزال بقوة 7 درجات عن سقوط أكثر من 200 ألف قتيل في هايتي وتشريد 1,5 مليون شخص. وحوّل الزلزال العاصمة بور او برانس إلى ركام.

وفي أعقاب ذلك، انتشر وباء الكوليرا في البلاد اعتباراً من تشرين الأول 2010 بعدما نقل العدوى جنود دوليون من النيبال أتوا بعد الزلزال. وقضى في هذه الفورة الوبائية أكثر من 10 آلاف شخص حتى كانون الثاني 2019.

- 2011 اليابان: في 11 آذار 2011، هز اليابان زلزال بقوة 9,1 درجات. بعد أقل من ساعة على ذلك، ضربت موجة عاتية تجاوز ارتفاعها عشرين مترا في بعض الأماكن ساحل منطقة توهوكو في شمال شرق البلاد حاصدة كل أشكال الحياة.

وغمرت المياه محطة فوكوشيما النووية التي انصهرت نواة مفاعلاتها الثلاثة مسببة أسوأ كارثة نووية مدنية منذ تشرنوبيل في أوكرانيا العام 1986.

وأسفرت الكارثة عن 18500 قتيل ومفقود وأرغمت أكثر من 165 ألف شخص على مغادرة مقاطعة فوكوشيما بسبب الاشعاعات.

- 2015 النيبال: في 25 نيسان 2015، قضى نحو تسعة آلاف شخص في زلزال بقوة 7,8 درجات ضرب وسط النيبال. وتعرضت العاصمة كاتماندو والمناطق المحيطة بمركز الهزة لدمار واسع.

- 2023 تركيا وسوريا: في السادس من شباط، ضرب زلزال بقوة 7,8 درجات جنوب تركيا وسوريا المجاورة، تلته هزّة ارتدادية بقوة 7,5 درجات. وبلغت الحصيلة التي لا تزال غير نهائية 20,296 قتيلاً الخميس.

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