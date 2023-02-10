"باتريك ستيوارت"... تعرّفوا إلى الفأر الأكبر سناً في العالم (صورة)

أفاد بيان أصدرته حديقة سان دييغو للحيوانات الأربعاء أن خبراء كتاب "غينيس" توصلوا إلى أن فأراً موجوداً في الحديقة هو الأقدم في الأسر في العالم.

ووفق وكالة فرانس برس، فإن الحيوان يبلغ 9 سنوات و209 أيام، وسُمي بـ"باتريك ستيوارت" المستوحى من اسم نجم أفلام "ستار تريك".

ولا يتعدى وزن بات ستة غرامات، إذ هو من نوع فأر المحيط الهادئ ذي الجيبين المنتشر على الساحل الجنوبي لولاية كاليفورنيا، بين لوس أنجليس وسان دييغو، ويُعَدّ من أصغر أنواع الفئران في أميركا الشمالية.

وتعود تسمية هذا النوع إلى أن في خديه ما يشبه جيبين يستخدمهما لحمل الطعام ومستلزمات التعشيش.

ورأت المديرة المشاركة لحديقة سان دييغو للحيوانات ديبرا شاير في بيان أن لتسجيل الرقم القياسي باسم الفأر بات "دلالة رمزية، إذ يشكّل تقديراً للأنواع التي لا يألفها الجمهور نظراً إلى كونها غير جذابة، لكنّها ضرورية لعمل المنظومة البيئية".