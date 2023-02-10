بمبلغ خيالي...بيع قميص نجم السلة الراحل كوبي براينت في مزاد

بيع قميص ارتداه أسطورة كرة السلة الأميركية كوبي براينت الذي توفي قبل ثلاثة أعوام في حادث تحطم مروحية، بـ5.8 مليون دولار الخميس في مزاد علني.سجلت عملية البيع التي قامت بها دار سوثبي للمزادات في نيويورك رقماً قياسياً جديداً لأي قطعة خاصة ببراينت، لكنها جاءت أقل مما قدرته الدار التي توقعت أن يصل مبلغ المزايدة الى 7 ملايين دولار.وكان أكبر مبلغ دفع من أجل قطعة خاصة ببراينت 3.7 ملايين دولار مقابل قميص ارتداه أيقونة فريق لوس أنجليس ليكرز المتوج معه بخمسة ألقاب في دوري أن بي آيه.وما زال براينت بعيداً عن الرقم القياسي العالمي للقميص الذي حمل الرقم 23 وارتداه أسطورة شيكاغو بولز مايكل جوردان في عام 1998 خلال موسمه الاخير مع الفريق، وبيع في أيلولسبتمبر 2022 بمبلغ 10.1 مليون دولار.والعام الماضي أيضاً، بيع قميص كان يرتديه أسطورة كرة القدم الراحل الارجنتيني دييغو أرماندو مارادونا خلال تتويجه بلقب مونديال المكسيك 1986 مقابل 9.3 مليون دولار.ارتدى براينت القميص الشهير باللونين الأصفر والأرجواني وحمل الرقم 24 والذي عُرض للبيع من قبل مالك مجهول، في 25 مباراة سجل خلالها 645 نقطة في موسم 2007-2008 حين اختير أفضل لاعب في الموسم العادي، وفقاً لدار سوثبي.كما ارتدى براينت القميص بمواجهة دنفر ناغتس في 23 نيسانأبريل 2008، ليخلّد المصورون لحظة تاريخية بعد احتفال هستيري لنجم ليكرز اثر رمية ثلاثية ناجحة، حيث أمسك بقميصه وأطلق صرخة قوية تعبيراً عن الفوز.كما تم تخليد هذه الصورة من قبل رسامي الجدران غرافيتي في جميع أنحاء العالم، وتحديداً في مدينة لوس أنجليس، حيث لعب براينت مسيرته بأكملها.وفي المرة الأخيرة التي طرح فيها هذا القميص للبيع في مزاد في عام 2013، لم يجلب سوى 18678 دولاراً.