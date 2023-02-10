أثناء بحثه عن دجاجاته... تركي يكتشف مدينةً قديمةً تحت أرض منزله! (صور)

اكتشف رجل تركي مدينةً قديمةً تحت الأرض في قبو منزله أثناء البحث عن سبب استمرار اختفاء دجاجاته.

في واقعة غريبة، اكتشف رجل تركي مدينةً قديمةً تحت الأرض في قبو منزله في بلدة ديرينكويو بتركيا، وذلك أثناء البحث عن سبب استمرار اختفاء دجاجاته.

وبحسب المعلومات، فكان الرجل يرمم منزله في عام 1963 عندما لاحظ اختفاء الكثير من دجاجاته.

وخلال عملية إعادة البناء، لاحظ الرجل أن صدعًا صغيرًا قد تشكل في قبو منزله وأن دجاجاته كانت تختفي من خلاله. وعندما قرر معرفة وجهتها، قام ببعض الحفر واكتشف مدخلًا لمدينة Derinkuyu الضخمة تحت الأرض.

وكشفت أعمال التنقيب عن "أعجوبة هندسية" لا تصدق، تتمثل بشبكة من الأنفاق والملاجئ بعمق 18 مستوى و85 مترًا والتي من المقدر أن يكون عاش فيها ما يصل إلى 20 ألف شخص مع ماشيتهم.

ويُعتقد أن هذه المدينة الهائلة الواقعة تحت الأرض في الأناضول قد بدأت كنظام من الكهوف التي بناها الحيثيون منذ عام 1200 قبل الميلاد للحماية من الفريجيين، الذين قاموا بدورهم بأعمال الحفر وتوسيع مساحة المعيشة عندما غزوا المنطقة.

وذكر الخبراء أنه بدا كما لو أن السكان المسيحيين للإمبراطورية الرومانية وسعوا أنظمة الكهوف بعد عدة قرون، بإضافة المزيد من الطبقات بما في ذلك الكنائس والإسطبلات وأماكن صنع النبيذ وزيت الزيتون.

وكانت مدينة ديرينكويو السرية ملاذاً آمناً للأشخاص الذين يعيشون في المنطقة في مناسبات عديدة، مع سلسلة طويلة من الغزاة والمحتلين الذين يسيرون عبر هذا الجزء من العالم.