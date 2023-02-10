أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
جبل لبنان
11
o
متن
12
o
كسروان
12
o
الشمال
12
o
الجنوب
7
o
البقاع
6
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
12
o
جبل لبنان
11
o
متن
12
o
كسروان
12
o
الشمال
12
o
الجنوب
7
o
البقاع
6
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أثناء بحثه عن دجاجاته... تركي يكتشف مدينةً قديمةً تحت أرض منزله! (صور)
منوعات
2023-02-10 | 08:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أثناء بحثه عن دجاجاته... تركي يكتشف مدينةً قديمةً تحت أرض منزله! (صور)
اكتشف رجل تركي مدينةً قديمةً تحت الأرض في قبو منزله أثناء البحث عن سبب استمرار اختفاء دجاجاته.
في واقعة غريبة، اكتشف رجل تركي مدينةً قديمةً تحت الأرض في قبو منزله في بلدة ديرينكويو بتركيا، وذلك أثناء البحث عن سبب استمرار اختفاء دجاجاته.
وبحسب المعلومات، فكان الرجل يرمم منزله في عام 1963 عندما لاحظ اختفاء الكثير من دجاجاته.
وخلال عملية إعادة البناء، لاحظ الرجل أن صدعًا صغيرًا قد تشكل في قبو منزله وأن دجاجاته كانت تختفي من خلاله. وعندما قرر معرفة وجهتها، قام ببعض الحفر واكتشف مدخلًا لمدينة Derinkuyu الضخمة تحت الأرض.
وكشفت أعمال التنقيب عن "أعجوبة هندسية" لا تصدق، تتمثل بشبكة من الأنفاق والملاجئ بعمق 18 مستوى و85 مترًا والتي من المقدر أن يكون عاش فيها ما يصل إلى 20 ألف شخص مع ماشيتهم.
ويُعتقد أن هذه المدينة الهائلة الواقعة تحت الأرض في الأناضول قد بدأت كنظام من الكهوف التي بناها الحيثيون منذ عام 1200 قبل الميلاد للحماية من الفريجيين، الذين قاموا بدورهم بأعمال الحفر وتوسيع مساحة المعيشة عندما غزوا المنطقة.
وذكر الخبراء أنه بدا كما لو أن السكان المسيحيين للإمبراطورية الرومانية وسعوا أنظمة الكهوف بعد عدة قرون، بإضافة المزيد من الطبقات بما في ذلك الكنائس والإسطبلات وأماكن صنع النبيذ وزيت الزيتون.
وكانت مدينة ديرينكويو السرية ملاذاً آمناً للأشخاص الذين يعيشون في المنطقة في مناسبات عديدة، مع سلسلة طويلة من الغزاة والمحتلين الذين يسيرون عبر هذا الجزء من العالم.
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
واقعة غريبة
اكتشاف
رجل تركي
مدينة قديمة
تحت الأرض
قبو منزل
بلدة
ديرينكويو
تركيا
البحث
اختفاء
دجاجات
أناضول.
التالي
أكثر 10 زلازل فتكًا في القرن الحادي والعشرين!
تعود إلى حقبة ما قبل كولومبوس... سويسرا تعيد منحوتة حجرية إلى البيرو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:05
الـLBCI تواكب محاولات فرق الانقاذ البحث عن حياة تحت الردم في تركيا
أخبار دولية
08:05
الـLBCI تواكب محاولات فرق الانقاذ البحث عن حياة تحت الردم في تركيا
0
أمن وقضاء
07:49
البعثة اللبنانية المرسلة للمشاركة في عمليات البحث في تركيا عادت إلى لبنان
أمن وقضاء
07:49
البعثة اللبنانية المرسلة للمشاركة في عمليات البحث في تركيا عادت إلى لبنان
0
أخبار دولية
04:51
فرق الانقاذ في تركيا تتابع عملية البحث في الفندق الذي كان يقتنه عدد من اللبنانيين
أخبار دولية
04:51
فرق الانقاذ في تركيا تتابع عملية البحث في الفندق الذي كان يقتنه عدد من اللبنانيين
0
أخبار دولية
2023-02-09
البحث عن مفقودين مستمرّ في تركيا.. فكم عدد اللبنانيين المقطوع التواصل معهم حتى الآن؟
أخبار دولية
2023-02-09
البحث عن مفقودين مستمرّ في تركيا.. فكم عدد اللبنانيين المقطوع التواصل معهم حتى الآن؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:19
دار "لا سكالا" في ميلانو تتطلق قناتها التلفزيونية الخاصة وتدخل العصر الرقمي
منوعات
10:19
دار "لا سكالا" في ميلانو تتطلق قناتها التلفزيونية الخاصة وتدخل العصر الرقمي
0
منوعات
09:27
بعد قضائها أكثر من 100 ساعة تحت الأنقاض... فريق إغاثة يُنقذ امرأة في تركيا (فيديو)
منوعات
09:27
بعد قضائها أكثر من 100 ساعة تحت الأنقاض... فريق إغاثة يُنقذ امرأة في تركيا (فيديو)
0
منوعات
07:45
بمبلغ خيالي...بيع قميص نجم السلة الراحل كوبي براينت في مزاد
منوعات
07:45
بمبلغ خيالي...بيع قميص نجم السلة الراحل كوبي براينت في مزاد
0
منوعات
05:47
"باتريك ستيوارت"... تعرّفوا إلى الفأر الأكبر سناً في العالم (صورة)
منوعات
05:47
"باتريك ستيوارت"... تعرّفوا إلى الفأر الأكبر سناً في العالم (صورة)
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
أبطال لبنان يعودون من تركيا: "سواعد... ودموع"
تقارير نشرة الاخبار
13:13
أبطال لبنان يعودون من تركيا: "سواعد... ودموع"
0
أخبار دولية
09:42
الأمم المتحدة تطلب تمويلًا لمساعدة 874 ألف شخص في تركيا وسوريا
أخبار دولية
09:42
الأمم المتحدة تطلب تمويلًا لمساعدة 874 ألف شخص في تركيا وسوريا
0
أخبار دولية
10:03
الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا لتسهيل إيصال المساعدات لضحايا الزلزال
أخبار دولية
10:03
الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا لتسهيل إيصال المساعدات لضحايا الزلزال
0
أخبار لبنان
2023-01-26
تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في بيروت
أخبار لبنان
2023-01-26
تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في بيروت
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
طرح إعتماد الفدرالية في لبنان يعود الى الواجهة... فهل هذا المبدأ تقسيمي أم إتحادي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
طرح إعتماد الفدرالية في لبنان يعود الى الواجهة... فهل هذا المبدأ تقسيمي أم إتحادي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
المصارف تتمسك بمواقفها...
تقارير نشرة الاخبار
13:43
المصارف تتمسك بمواقفها...
0
رياضة
13:41
سوبر هاتريك لرونالدو في 40 دقيقة في الدوري السعودي
رياضة
13:41
سوبر هاتريك لرونالدو في 40 دقيقة في الدوري السعودي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حملة تلقيح ضد الكوليرا وجولات على المنازل والأسواق... ولكن كيف يتم التأكد ممن يقوم بها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حملة تلقيح ضد الكوليرا وجولات على المنازل والأسواق... ولكن كيف يتم التأكد ممن يقوم بها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أرواح فُقدت على طريق وادي الجماجم نتيجة حوادث السير... ومبادرة فردية تهدف الى انقاذ الأرواح!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أرواح فُقدت على طريق وادي الجماجم نتيجة حوادث السير... ومبادرة فردية تهدف الى انقاذ الأرواح!
0
أخبار دولية
13:32
ما هي كلفة خسائر الزلزال على تركيا وسوريا؟
أخبار دولية
13:32
ما هي كلفة خسائر الزلزال على تركيا وسوريا؟
0
أخبار دولية
13:30
هل سدود سوريا بخطر بعد الزلازل؟
أخبار دولية
13:30
هل سدود سوريا بخطر بعد الزلازل؟
0
أخبار دولية
13:28
في سوريا... إنتشال أشخاص بينهم أطفال بعد نحو مئة ساعة على وقوع الزلزال
أخبار دولية
13:28
في سوريا... إنتشال أشخاص بينهم أطفال بعد نحو مئة ساعة على وقوع الزلزال
0
أخبار دولية
13:27
البعثة اللبنانية تمكنت من إنقاذ شخصين على قيد الحياة في حي الجركس في جبلي
أخبار دولية
13:27
البعثة اللبنانية تمكنت من إنقاذ شخصين على قيد الحياة في حي الجركس في جبلي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار سياسية
02:25
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار سياسية
02:25
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
10:29
إشكال في عائشة بكار تخلله إطلاق نار... وإصابة شخصين
أمن وقضاء
10:29
إشكال في عائشة بكار تخلله إطلاق نار... وإصابة شخصين
3
فنّ
04:23
أحلام تكذّب خبر تبرّع فنانة لبنانيّة بـ2 مليون دولار: "نفاق مشكوف في زمن الأغبياء"
فنّ
04:23
أحلام تكذّب خبر تبرّع فنانة لبنانيّة بـ2 مليون دولار: "نفاق مشكوف في زمن الأغبياء"
4
أخبار لبنان
05:19
بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء والنرويج وسويسرا: مستعدون لدعم لبنان على مسار الاستقرار الاقتصادي الكلي
أخبار لبنان
05:19
بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء والنرويج وسويسرا: مستعدون لدعم لبنان على مسار الاستقرار الاقتصادي الكلي
5
امن وقضاء
03:30
أبو علي وشقيقه في قبضة شعبة المعلومات
امن وقضاء
03:30
أبو علي وشقيقه في قبضة شعبة المعلومات
6
فنّ
05:02
بعدما حذّر من "التطبيع السياسي مع النظام السوري"... شكران مرتجى تردّ على مارك ضو
فنّ
05:02
بعدما حذّر من "التطبيع السياسي مع النظام السوري"... شكران مرتجى تردّ على مارك ضو
7
فنّ
05:05
مايا دياب تعلن إلغاء حفلها في لبنان: "طالبت وسعيت"
فنّ
05:05
مايا دياب تعلن إلغاء حفلها في لبنان: "طالبت وسعيت"
8
حال الطقس
01:39
طقس مستقر يؤثر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟
حال الطقس
01:39
طقس مستقر يؤثر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store