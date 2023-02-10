بعد قضائها أكثر من 100 ساعة تحت الأنقاض... فريق إغاثة يُنقذ امرأة في تركيا (فيديو)

أعلنت منظمة "آي إس أي أر" الألمانية غير الحكومية على تويتر أن فريق الإغاثة أنقذ امرأة الجمعة في كيريخان في تركيا، بعد قضائها أكثر من 100 ساعة تحت أنقاض مبنى دمره الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 21700 شخص.

وجاء في بيان المنظمة على تويتر أن "فريق إغاثة استغرق 50 ساعة لشق طريق عبر الركام للوصول إلى هذه المرأة".

ووفق وكالة فرانس برس، فتبلغ زينب وهي السيدة الّتي تم إنقاذها، 40 عاماً ووضعت في عهدة أطباء "على الفور"، وحالتها "مستقرة"، بحسب للمنظمة.

وأكّد الفريق الألماني أنه تمكن من إمداد المرأة بالماء وعصير الفاكهة باستخدام أنبوب، ومن التواصل معها من خلال بئر صغيرة.

وقال المتحدث باسم المنظمة غير الحكومية ستيفان هاين إن "عملية الانقاذ كانت معقدة جداً لأنّ الممر كان ضيقاً جداً"، مؤكداً أنّ "العمل تم بالسنتيمتر باستخدام كسارات صخور".

وأضاف "بقيت المرأة على بطنها لفترة طويلة، بالقرب من أقاربها المتوفين".

وصمدت هذه الضحية لفترة تخطت 72 ساعة التي يعتبرها الخبراء حاسمة للعثور على ناجين تحت الأنقاض.