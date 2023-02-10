دار "لا سكالا" في ميلانو تتطلق قناتها التلفزيونية الخاصة وتدخل العصر الرقمي

أطلقت دار "لا سكالا" القائمة منذ 245 عاماً في مدينة ميلانو الإيطالية الخميس قناتها التلفزيونية الخاصة، ما جعلها تدخل العصر الرقمي بتوفير النقل الحي لعروض الأوبرا الحية والباليه والحفلات الموسيقية وتتيح مشاهدة تلك القديمة.

وتبدأ القناة بثها في 14 شباط بنقل حيّ لعرض "صلاة الغروب الصقلية" لجوزيبي فيردي، لكن أرشيف العروض القديمة أصبح متاحاً اعتباراً من الخميس.

وقال مدير "لا سكالا" دومينيك ماير في مؤتمر صحافي "نريد أن نكون قادرين على الوصول إلى كل منزل"، أينما كان، حتى في "لا بامبا الأميركية الجنوبية".

وأضاف "نريد أن نقرر بأنفسنا ما الذي سيتم بثه"، مشدداً على أن الهدف هو "الاستقلالية". إلا أن "لا سكالا" ستُبقي شراكتها قائمة مع قناة "راي" العامة.

وأوضحت الدار في بيان أن المنصة التي سُميَت "لا سكالا تي في" (LaScala.tv) تتوجه إلى عشاق الموسيقى الذين "درجوا على حضور العروض في الدار والذين ستتاح لهم الفرصة للاطلاع مجدداً على تلك التي سبق أن شاهدوها" أو "ما فاتهم" منها.

وتتيح القناة، الّتي تستهدف أيضاً جمهوراً "لا يستطيع بسبب بُعد المسافة المجيء إلى ميلانو"، حضور العروض في مقابل بدل مالي. وتتراوح الأسعار بين 2.90 و11.90 يورو لكل عرض، وتتفاوت تبعاً لجودة الصوت والفيديو المعروضة وطريقة البث.