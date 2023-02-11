حقل قطن في أنطاكيا يتحول إلى مقبرة لضحايا الزلزال

بعد كارثة الزلازل الّتي شهدتها تركيا في الأيام الماضية، تحوّل حقل قطن على مسافة كيلومترين شمال أنطاكية إلى مقبرة لضحايا الزلزال.

وتعمل حفارات على نبش أرض الحقل الشاسع لإحداث قبور لدفن ألف شخص من ضحايا الزلزال الذي دمر محافظة هاتاي. وتُدفن الجثث تحت التراب مع شواهد قبور إسمنتية صغيرة رشّت عليها أرقام 94 و95 و96 و97.

وتنتشر رائحة الموت في بعض الأماكن فيما يوزّع متطوع يرتدي معطفا أسود وصدرية زرقاء قفازات وأقنعة جراحية.

وخلف طاولات قابلة للطي، ينتظر حوالى 15 شخصا واضعين أقنعة على وجوههم، أن يأتي أقارب ضحايا تم التعرف عليهم لتوقيع شهادات وفاتهم. لكن بالكاد يأتي أحد.

وبحسب كمال دنيز وهو ميكانيكي، 35 عاما، فكان يُزرع في هذا الحقل القطن والقمح، مُضيفاً "جاء المحافظ ومسؤولون قبل يومين لوضع اليد على الأرض المقابلة. اعتقدنا أنهم سيقيمون خيما هناك للناجين".

وختم دنيز "لكن الآن، سنستيقظ كل يوم على هذا المشهد المروع. إنه أمر صعب، لكن ليس هناك خيار آخر".

ووفقاً لأحدث حصيلة غير نهائية، فإن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين أودى حتى الآن بأكثر من ألف شخص في محافظة هاتاي التي تقع فيها أنطاكية، وحوالى 23 ألفا في المجموع في تركيا وسوريا.