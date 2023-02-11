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قُطعت ساقاه في المكسيك... كلب مُرشح لنيل لقب "أفضل حيوان أليف في الولايات المتحدة" (صور)

منوعات
2023-02-11 | 10:08
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قُطعت ساقاه في المكسيك... كلب مُرشح لنيل لقب &quot;أفضل حيوان أليف في الولايات المتحدة&quot; (صور)
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قُطعت ساقاه في المكسيك... كلب مُرشح لنيل لقب "أفضل حيوان أليف في الولايات المتحدة" (صور)

ينافس الكلب "باي دي ليمون" على لقب "أفضل حيوان أليف" الذي يختاره هواة الحيوانات في الولايات المتحدة.

ينافس كلب متقدم في السنّ واسمه "باي دي ليمون" أي فطيرة بالليمون، على لقب "أفضل حيوان أليف" الذي يختاره هواة الحيوانات في الولايات المتحدة.

ووفق وكالة فرانس برس، فإن الكلب المذكور وقع ضحية عنف عصابة اتجار بالمخدرات الأمر الّذي أدّى إلى قطع ساقيه الأماميتين، إلا أنه استعاد عافيته بمساعدة باتريسيا رويز صاحبة ملجأ "ميلاغروس كانينوس" في جنوب مكسيكو.

وتوضح مديرة الملجأ أنّ "ميلاغروس كانينوس لا تستقبل سوى كلاب حالاتها صعبة جداً، كتلك التي تعاني سرطاناً أو فقدت أرجلها أو إحدى حاستي النظر أو السمع أو تعرضت لتعذيب أو شلل أو تشويه، وغير ذلك من الأفعال التي قد يُقدم عليها البشر".

وبحسب المعلومات، فقد استفاد الكلب "باي دي ليمون" من طرفين اصطناعيين مصنوعين من الجلد في الولايات المتحدة وتحديداً في فرجينيا. وهو يُعتبر نجم الملجأ المذكور، الذي يضم نحو 400 كلب و89 هرّاً.

وروت باتريسيا قصة هذا الكلب قائلةً إن "ملجأ ميلاغروس كانينوس تلقى مكالمة قبل 14 عاماً تفيد بأنّ كلباً تعرض لقطع ساقيه". وكان "باي دي ليمون" وقع ضحية كارتل زيتاس في ولاية زاكاتيكاس.

و"باي دي ليمون" الذي يتميّز بفرو فاتح اللون شهد ابيضاضاً مع مر السنين، هو أبرز الكلاب المرشحة في مسابقة "أميركاز فايفرت بيت" أو "أفضل حيوان أليف في الولايات المتحدة"، التي يتلقى الفائز بها 5 آلاف دولار.

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