لتوفير مأوى وتلقي العلاج... ألمانيا تُسهل منح تأشيرات لمتضرري الزلزال

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية السبت لصحيفة بيلد أن برلين ستسهل منح تأشيرات مدتها ثلاثة أشهر للمنكوبين السوريين والأتراك من الزلزال والذين لديهم عائلات في ألمانيا للعثور على مأوى وتلقي علاج طبي.

وأوضحت الوزيرة نانسي فيزر "نريد السماح لعائلات تركية وسورية في ألمانيا بأن تأتي بأقربائها من دون بيروقراطية".

وتابعت فيزر في شأن هذه المبادرة المشتركة من جانب وزارتي الداخلية والخارجية أن سكان المناطق المنكوبة بسبب الزلزال الذي خلّف أكثر من 25 ألف قتيل، يمكنهم بذلك الحصول "على تأشيرات نظامية تسلّم سريعا وصالحة لثلاثة أشهر".

ويُذكر أن حوالي 2.9 مليون شخص من أصول تركية يُقيمون في ألمانيا، ويحمل أكثر من نصفهم الجنسية التركية.

كما يُقيم حاليا عددا كبيرا من اللاجئين السوريين، أي نحو 924 ألف سوري في ألمانيا بعدما كانوا نحو 118 الفا نهاية 2014، بحسب الدائرة الألمانية للهجرة واللاجئين.