كلبة طريفة تدخل موسوعة غينيس بفضل رموشها الطويلة!

حصدت كلبةُ عائلةٍ أميركية رقماً قياسياً في موسوعة غينيس، بعدما تبيّن أنّها تملك أطول رموش على الإطلاق.وفي التّفاصيل، فقام طبيب بيطري بقياس رموش الكلبة "كوكو" ثلاث مرّات، وأكّد أنّها نمت بشكلٍ طبيعي وبَلَغَ طولها نحو 18 سنتيمتراً.ومع تسجيل هذا الرقم القياسي، تكون "كوكو" قد تخطّت الكلب "رانمورا" التابع لعائلةٍ أسترالية بعدما حصل على اللقب في العام 2014.