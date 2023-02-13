تشيلية تحقق رقمًا قياسيًا لهدف بيئي... سبحت لمسافة طويلة في المياه المتجمدة بالقطب الجنوبي

أصبحت السباحة التشيلية، باربرا هيرنانديز، البالغة من العمر 37 عاماً، أول شخص يسبح لمسافة 1.55 ميلاً، أي 2.5 كيلومترات، فى المياه المتجمدة فى القارة القطبية الجنوبية.وبالإضافة إلى هذا الإنجاز، كانت هيرنانديز قد سجّلت في غينيس رقماً قياسياً للسباحة السريعة فى المحيط عبر ممر دريك فى جنوب تشيلي.وفي هذا الإطار، قالت هيرنانديز: "أهدف من خلال تسجيل الرقم القياسي الجديد إلى زيادة الوعي بضرورة حماية مياه القطب الجنوبي".وأضافت: "أنا سعيدة وفخورة بما أنجزتُ. ولحسن الحظ، كل شيء سار على ما يُرام. هذا كان جزءاً من طموحي للسباحة في أجزاء من جميع محيطات العالم وأتمنّى أن تصل رسالتي إلى المعنيين".