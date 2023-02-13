أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
الأحد مع ماريو
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"ماجيك مايك" يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

منوعات
2023-02-13 | 04:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;ماجيك مايك&quot; يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"ماجيك مايك" يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

"ماجيك مايك" يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

تصدر الفيلم الكوميدي الدرامي الجديد "ماجيك مايكس لاست دانس" للمخرج ستيفن سودربرغ، شباك التذاكر في أميركا الشمالية في نهاية الأسبوع الفائت، مع إيرادات قاربت 8,2 ملايين دولار، بحسب شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

هذه الإيرادات المتواضعة نسبياً لشركة "وارنر براذرز" تأثرت بلا شك بالمنافسة القوية الناجمة عن عرض مباراة نهائي بطولة كرة القدم الأميركية (سوبر بول)، أكثر الأحداث السنوية استقطاباً للمشاهدين، الأحد في الولايات المتحدة.

ووصف المحلل في شركة "فرنشايز إنترتاينمنت ريسرتش" ديفيد أ. غروس، هذه النتيجة بأنها "انطلاقة هادئة لتتمة فيلم درامي كوميدي". وهذه أول مرة منذ أيلول/سبتمبر يفشل فيها الفيلم المتصدر لشباك التذاكر في جمع إيرادات تتخطى عشرة ملايين دولار.

في المقابل، أتت نتائج شباك التذاكر لنهاية الأسبوع الفائت مؤاتية للسينمائي جيمس كامرون.

فقد حصد فيلمه "أفاتار: ذي واي أوف ووتر" 6,9 ملايين دولار، ليحتل المركز الثاني في الفترة من الجمعة إلى الأحد، بينما احتلت النسخة المجددة الثلاثية الأبعاد من فيلمه الشهير "تيتانيك" المركز الثالث بعدما نالت 6,4 ملايين دولار، وهي أول مرة يحتل عملان للمخرج نفسه اثنين من المراكز الخمسة الأولى على شباك التذاكر.

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "80 فور برايدي" من إنتاج شركة باراماونت، مع إيرادات بلغت 6 ملايين دولار. وتؤدي في هذا الفيلم الممثلات المخضرمات ليلي توملين وجاين فوندا وريتا مورينو وسالي فيلد دور مجموعة صديقات يسافرن لمشاهدة لاعب كرة القدم الأميركية الشهير توم برايدي في مباراة "سوبر بول" عام 2017.

أما المركز الخامس فاحتله متصدر الأسبوع الماضي، فيلم "نوك آت ذي كابين" من إنتاج شركة يونيفرسال، مع عائدات بلغت 4,4 ملايين دولار.

وفي ما يلي باقي الأفلام في تصنيف الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:

6- "بوس إن بوتس: ذي لاست ويش" مع 3,9 ملايين دولار.

7- "ايه مان كالد أوتو" مع 2,6 مليون دولار.

8- "ميسينغ" مع 2,6 مليون دولار.

9- "ميغان" مع 1,7 مليون دولار.

10- "بلاين" مع 1,2 مليون دولار.
 

آخر الأخبار

منوعات

فنّ

ماجيك مايك

فيلم كوميدي

تصدّر

LBCI التالي
مشهد أدهش الملايين... صاعقة تضرب تمثال "المسيح الفادي" في البرازيل (فيديو)
تشيلية تحقق رقمًا قياسيًا لهدف بيئي... سبحت لمسافة طويلة في المياه المتجمدة بالقطب الجنوبي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-02-04

جوليا روبرتس وجينيفر أنيستون تجتمعان في فيلم كوميدي جديد

LBCI
فنّ
2023-01-20

اسم هيفاء وهبي يتصدّر محرّك البحث غوغل

LBCI
فنّ
2023-01-12

صورة يحيى الفخراني في غرفة العمليات تتصدّر الترند... إليكم التفاصيل

LBCI
فنّ
2022-12-08

كيف احتفل جورج وسوف مع شركاء النجاح بتصدّر أغنية "بيتكلّم عليّا"؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:58

مشهد أدهش الملايين... صاعقة تضرب تمثال "المسيح الفادي" في البرازيل (فيديو)

LBCI
منوعات
04:33

تشيلية تحقق رقمًا قياسيًا لهدف بيئي... سبحت لمسافة طويلة في المياه المتجمدة بالقطب الجنوبي

LBCI
منوعات
04:28

كلبة طريفة تدخل موسوعة غينيس بفضل رموشها الطويلة!

LBCI
منوعات
2023-02-11

لتوفير مأوى وتلقي العلاج... ألمانيا تُسهل منح تأشيرات لمتضرري الزلزال

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:37

سبعةُ أيامٍ على الزلزال: من تحت الأنقاض حيواتٌ ومعجزات!

LBCI
أخبار لبنان
02:15

نجاة عائلة في كفررمان بعد انهيار سقف منزلها جراء الهزات السابقة

LBCI
صحة وتغذية
2022-12-09

دراسة تكشف أنّ لاعبي كرة القدم أكثر عرضة لمشاكل في الدماغ بعد الـ65 عاماً!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

أين ذهبت الأموال في ظل قانون لا يمنع خروج الأموال من لبنان؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:15

اللقاء الديموقراطي يشكر ميقاتي على إعطاءِ المعلمينِ حقوقَهم

LBCI
أخبار لبنان
06:41

الحريري في بيروت في ذكرى اغتيال والده

LBCI
أخبار لبنان
06:39

وفد من السفراء يضع بري بنقاشات اللقاء الخماسي في باريس

LBCI
أخبار لبنان
06:37

اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي يحسم اليوم مصير الجلسة التشريعية

LBCI
أخبار دولية
04:25

ارتفاع محصلة قتلى الزلزال إلى أكثر من 35 ألفا في تركيا وسوريا

LBCI
أخبار لبنان
02:15

نجاة عائلة في كفررمان بعد انهيار سقف منزلها جراء الهزات السابقة

LBCI
أخبار دولية
14:37

سبعةُ أيامٍ على الزلزال: من تحت الأنقاض حيواتٌ ومعجزات!

LBCI
أخبار دولية
13:41

رئيس الهلال الاحمر السوري للـLBCI: المساعدات الخارجية ساهمت قليلاً في اعطاء دفع لعمليات الانقاذ

LBCI
رياضة
13:36

إنتظار مرتقب لمباراة باريس سان جيرمان أمام البايرن... وإمبابي خارج الحسابات في هذه المباراة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:09

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات

LBCI
امن وقضاء
10:15

معلومات للـLBCI: العثور على جثة الطفلة دينيز خلف التي انضمت الى شقيقها عمر ومحمد ووالديها ايا وابراهيم الذين سيوارون في الثرى في بلدة الاسكندرون في تركيا

LBCI
أخبار سياسية
12:32

جهاد أزعور: تراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.. ويجب العمل على 3 محاور أساسية

LBCI
أخبار دولية
13:34

في تركيا.. لبنانيون تعانقوا تحت التراب

LBCI
فنّ
05:26

إبنة عمرو دياب تثير غضب المتابعين... قالب حلوى "إباحي" في عيدها (صور)

LBCI
فنّ
05:06

قبلة حميمة من نيقولا معوض لسارة أبي كنعان تقسم الرأي العام... مع أو ضد؟

LBCI
صحف اليوم
23:58

باسيل لـ "الأخبار": بالطبع لن نشارك

LBCI
حال الطقس
01:34

طقس الأيام المقبلة: مرتفع جوي وطقس مستقرّ

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة