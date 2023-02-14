أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد 30 عاما... مزاد لبيع أكبر مزرعة لوحيد القرن في العالم

منوعات
2023-02-14 | 09:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد 30 عاما... مزاد لبيع أكبر مزرعة لوحيد القرن في العالم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
بعد 30 عاما... مزاد لبيع أكبر مزرعة لوحيد القرن في العالم

أعلن صاحب أكبر مزرعة لحماية وحيد القرن في العالم أنه سيتم إقامة مزاد علني لبيع الحيوانات في نيسان المقبل.

أدلى صاحب أكبر مزرعة لحماية وحيد القرن في العالم، الواقعة في جنوب إفريقيا، الاثنين بتصريح أعلن فيه أنها لم تعد قادرة على تحمل تكاليف تربية هذه الحيوانات المهددة بالانقراض، ما سيؤدي إلى إقامة مزاد علني في نيسان.

وتضم مزرعة "بلاتينوم راينو"، التي تبلغ مساحتها 8500 هكتار وتقع في شمال غرب جنوب إفريقيا، نحو ألفين من حيوانات وحيد القرن الأبيض الجنوبي.

ووفق وكالة فرانس برس، قال مؤسس شركة "بلاتينوم"، جون هيوم، البالغ من العمر 81 عاماً، إن "تربية وحيد القرن مكلفة"، مضيفا أنه يربي وحيد القرن "منذ 30 عاما من دون ربح".

وتضم جنوب إفريقيا نحو 80 في المئة من مجمل عدد حيوانات وحيد القرن في العالم، لكنّ الصيد الجائر تسبب في القضاء على الكثير منها رغم جهود الحماية المتزايدة التي تبذلها المحميات الخاصة والمتنزهات الوطنية والإقليمية على السواء.

وقال هيوم إنه يبحث عن مشترٍ "لديه شغف بالحفاظ على وحيد القرن والإمكانات لتأمين استمرار مشروع تربية" هذه الحيوانات.

آخر الأخبار

منوعات

أكبر مزرعة لحماية وحيد القرن

العالم

جنوب إفريقيا

الحيوانات

المهددة بالانقراض

مزاد علني

وحيد القرن الأبيض الجنوبي

مزرعة بلاتينوم راينو.

LBCI التالي
شركة "فورد" تعلن إلغاء 3800 وظيفة في أوروبا
لعام 2023... الإمارات تستضيف مسابقة ملكة جمال العالم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
06:38

بعد وفاة 9 أشخاص... منظمة الصحة العالمية تؤكد تفشي فيروس "ماربورغ" شديد العدوى في غينيا الاستوائية

LBCI
آخر الأخبار
14:47

رئيسة الفريق التقني في منظمة الصحة العالمية في لبنان اليسار راضي لـ"عشرين 30": التكامل بين القطاعين العام والخاص في لبنان في القطاع الصحي جيّد ولكنه بحاجة إلى محاسبة وتضافر للجهود وتوعية أساسية لحقوق وواجبات كل قطاع

LBCI
رياضة
13:58

نهائي كرة القدم الاميركية شهد متابعة الملايين حول العالم

LBCI
أخبار دولية
13:55

القمّة العالمية للحكومات في أبو ظبي ومصر ضيفة شرف على القمة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:19

لحماية البيئة... سريلانكا تحظر كل منتجات البلاستيك الأحادية الاستخدام

LBCI
منوعات
11:05

شركة "فورد" تعلن إلغاء 3800 وظيفة في أوروبا

LBCI
منوعات
2023-02-13

لعام 2023... الإمارات تستضيف مسابقة ملكة جمال العالم

LBCI
منوعات
2023-02-13

مشهد أدهش الملايين... صاعقة تضرب تمثال "المسيح الفادي" في البرازيل (فيديو)

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2023-02-12

معلومات للـLBCI: انتشال جثمان عليا زوجة ابراهيم خلف من تحت انقاض المبنى الذي كانت تقطنه العائلة في سامانداغ والعمل جار على انتشال جثمان ابراهيم فيما لا تزال الطفلة دينيز مفقودة

LBCI
أمن وقضاء
03:40

قتيل بإطلاق نار فجراً على اوتستراد البداوي

LBCI
أخبار دولية
07:01

الولايات المتحدة تعثر على أجزاء من أجهزة استشعار المنطاد الصيني

LBCI
اقتصاد
04:25

وزير المالية خلال المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية: توحيد أسعار الصرف ركيزة لاستقرار الاقتصاد الكلي واستدامة المالية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:09

معجزات بعد 9 ايام على زلزال تركيا وسوريا!

LBCI
أخبار دولية
08:00

طائرة مساعدات سعودية في مطار حلب... وفتح معابر اضافية بين انقرة ودمشق

LBCI
أخبار لبنان
07:57

احياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري

LBCI
أخبار لبنان
06:28

الحريري من بيت الوسط: هذا البيت سيبقى مفتوحاً وسيكمل المشوار

LBCI
أخبار لبنان
06:23

نقيب الأطباء يعلن انطلاق قافلة المستلزمات الطبية الأولى الى سوريا

LBCI
أخبار لبنان
06:12

الحريري امام ضريح والده... وينزل بين حشود شعبية لالقاء التحية (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
03:43

لبنانيون عادوا من تركيا الى بلادهم... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

قبل رفع الدولار الجمركي تجار استوردوا وكدسوا أرباحا ... استيراد ٢٠٢٢ وكأن لا أزمة في لبنان

LBCI
امن وقضاء
14:05

مسلسل السرقات يطال قرى في جبيل ...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
09:33

ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار سياسية
12:33

معلومات للـLBCI: جمعيّة المصارف أكّدت في اجتماعها استمرارها بالاضراب بدون أن يشمل عمل الصرافات الالية على ان تصدر بيانا في وقت لاحق

LBCI
اقتصاد
07:33

ما حقيقة فك إضراب المصارف يوم غد؟

LBCI
أخبار لبنان
11:49

وزارة الخارجية تنشر آخر الاحصاءات من سفارة لبنان في أنقرة حول أعداد اللبنانيين من ضحايا الزلزال

LBCI
أخبار سياسية
12:06

معلومات للـ LBCI: العثور على جثامين منى عجاج واولادها الثلاثة ماريا وعبد النور ومصطفى عجاج في كهرمان مرعش وقد ووريوا في الثرى في تركيا في حضور الوالد والابن الرابع

LBCI
خبر كاذب
01:12

ما صحة خبر العثور على مبلغ مالي ضخم بين أنقاض تركيا... وما علاقته بالعراق؟

LBCI
حال الطقس
01:48

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
خبر كاذب
02:38

فيديو يظهر انفصال واجهة مبنى... زلزال أم رياح؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة