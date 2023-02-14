بعد 30 عاما... مزاد لبيع أكبر مزرعة لوحيد القرن في العالم

أدلى صاحب أكبر مزرعة لحماية وحيد القرن في العالم، الواقعة في جنوب إفريقيا، الاثنين بتصريح أعلن فيه أنها لم تعد قادرة على تحمل تكاليف تربية هذه الحيوانات المهددة بالانقراض، ما سيؤدي إلى إقامة مزاد علني في نيسان.

وتضم مزرعة "بلاتينوم راينو"، التي تبلغ مساحتها 8500 هكتار وتقع في شمال غرب جنوب إفريقيا، نحو ألفين من حيوانات وحيد القرن الأبيض الجنوبي.

ووفق وكالة فرانس برس، قال مؤسس شركة "بلاتينوم"، جون هيوم، البالغ من العمر 81 عاماً، إن "تربية وحيد القرن مكلفة"، مضيفا أنه يربي وحيد القرن "منذ 30 عاما من دون ربح".

وتضم جنوب إفريقيا نحو 80 في المئة من مجمل عدد حيوانات وحيد القرن في العالم، لكنّ الصيد الجائر تسبب في القضاء على الكثير منها رغم جهود الحماية المتزايدة التي تبذلها المحميات الخاصة والمتنزهات الوطنية والإقليمية على السواء.

وقال هيوم إنه يبحث عن مشترٍ "لديه شغف بالحفاظ على وحيد القرن والإمكانات لتأمين استمرار مشروع تربية" هذه الحيوانات.