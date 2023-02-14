شركة "فورد" تعلن إلغاء 3800 وظيفة في أوروبا

أعلن متحدث رسمي باسم شركة فورد الأميركية لصناعة السيارات الثلاثاء أنها ستلغي 3800 وظيفة في أوروبا، معظمها في بريطانيا وألمانيا، وذلك وسط اشتداد المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية.

وأوضحت الشركة أن 2300 وظيفة في قسم تطوير المنتجات ووظائف إدارية ستلغى في ألمانيا، و1300 في بريطانيا، و200 وظيفة في أماكن أخرى في أوروبا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وصرّح المدير العام لشركة Ford Model e في أوروبا مارتن ساندر أن "هذه قرارات صعبة لم تتخذ ببساطة" مضيفاً "نحن ندرك حالة عدم اليقين التي يسببها ذلك لفريقنا، وأنا أؤكد لهم أننا سنقدم لهم دعمنا الكامل خلال الأشهر المقبلة".

وأوضحت الشركة أن القرار يهدف إلى تنشيط أعمالها في أوروبا وخوض منافسة مربحة مع خط جديد من سيارات الركاب، مشيرة إلى أنها "تستجيب لظروف السوق المتغيّرة بسرعة".