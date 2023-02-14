لحماية البيئة... سريلانكا تحظر كل منتجات البلاستيك الأحادية الاستخدام

في إجراء لحماية البيئة، أعلنت حكومة سريلانكا الثلاثاء فرض حظر كامل على المنتجات البلاستيكية المعدة للاستخدام مرة واحدة وغير القابلة للتحلل.

وأوضح وزير الإعلام باندولا غوناوردانا، الناطق باسم الحكومة، أن الحظر سيشمل تصنيع وبيع المنتجات البلاستيكية كأدوات المائدة والأكواب والزهور الاصطناعية، اعتباراً من حزيران.

ويأتي هذا الإجراء بعد توصيات لجنة خبراء عُيّنت قبل 18 شهراً لدراسة تأثير النفايات البلاستيكية على البيئة والحياة البرية.

ويُذكر أن سريلانكا تحظر الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل منذ عام 2017 بسبب مخاوف مرتبطة بالفيضانات. كما حُظر استيراد أدوات المائدة والأكواب وتغليف المواد الغذائية وحتى الألعاب البلاستيكية منذ عام 2021 بعد نفوق الكثير من الفيلة والغزلان في شمال شرق الجزيرة.