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منظمة الصحة العالمية: زلزال تركيا هو "أكبر كارثة طبيعية خلال قرن" في أوروبا
منوعات
2023-02-15 | 06:20
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منظمة الصحة العالمية: زلزال تركيا هو "أكبر كارثة طبيعية خلال قرن" في أوروبا
منظمة الصحة العالمية: زلزال تركيا هو "أكبر كارثة طبيعية خلال قرن" في أوروبا
اعتبرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن الزلزال الذي خلّف أكثر من 35 ألف قتيل في تركيا وسوريا هو "أكبر كارثة طبيعية" تضرب بلدًا واقعًا ضمن منطقتها الأوروبية خلال قرن.
وقال مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانس كلوغه خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت: "نحن شهود على أكبر كارثة طبيعية في منطقة الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية خلال قرن وما زلنا نقيّم حجمها".
وأضاف: "التكلفة الحقيقية لم تُحدّد بعد وسيستغرق التعافي منها والشفاء منها وقتًا وجهدًا هائلَين".
وبلغت حصيلة القتلى الثلاثاء 35662 شخصًا (31974 قتيلًا في تركيا و3688 في سوريا بحسب مصادر محلية)، ومن "المحتمل أن ترتفع بعد"، وفقًا للمسؤول الأممي.
الجدير بالذكر أن نحو 26 مليون شخص "يحتاجون إلى مساعدة إنسانية" في تركيا وسوريا.
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