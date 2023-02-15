زلزال تركيا المدمّر يشطر حقل زيتون إلى نصفين في هاتاي

زلزال تركيا المدمّر يشطر حقل زيتون إلى نصفين في هاتاي



أدّى الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا الأسبوع الماضي إلى تصدّعٍ كبيرٍ في أحد بساتين الزيتون في مدينة ألتينوزو في مقاطعة هاتاي جنوب البلاد، ما أدّى إلى انقسامه إلى نصفين، وبلغ عرض الشرخ الذي أحدثه الزلزال نحو 300 متر.



وأظهرت الصور والفيديوهات التي وثّقت التصدّع، التغير الكبير للمناظر الطبيعية في المدينة. وقد بَلَغَ عمق الوادي الذي نشأ حديثاً بسبب الزلزال 30 متراً وتبلغ مساحته نحو 140 ألف متر مربع.



والجدير بالذكر أن الزلازل القوية ليست غريبة على تركيا، فهي تقع على طول حدود الصفائح التكتونية. وقد ضربت البلاد 7 زلازل بلغت قوتها 7.0 درجات أو أكثر خلال الـ 25 عامًا الماضية، لكن الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد يوم الاثنين الماضي كان الأكثر فتكًا، فقد قتل عشرات الآلاف من الأشخاص في سوريا وتركيا ودمر مجمعات سكنية بأكملها.