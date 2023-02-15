في بنما... سحابة "شديدة السمية" بسبب حريق في مكب للنفايات

حريق هائل تعرضت له ضواحي بنما الثلاثاء في أكبر مكب للنفايات بالبلاد أدّى إلى تشكل سحابة من الدخان "شديدة السمية" فوق مناطق مأهولة بالقرب من العاصمة.

وبحسب رجال الإطفاء، فقد اندلع الحريق ليل الاثنين في مكب النفايات سيرو باتاكون في ضواحي العاصمة بنما.

وأوضح المسؤول في إدارة الإطفاء لقناة تيليمترو التلفزيونية، إدواردو إسكوبار، أن إطفاء الحريق "قد يستغرق نحو أسبوع"، مضيفاً أن سحابة الدخان التي يمكن رؤيتها من مواقع عدة في العاصمة "شديدة السمية" وتتحرك مع الرياح "لكن لا يمكننا فعل أي شيء حيال الدخان".

ويُذكر أنه تم إقامة مكب سيرو باتاكون المفتوح في 1986 ويستقبل أكثر من نصف نفايات البلاد بأكملها. ويتجول فيها مئات الأشخاص يوميا بحثا عن معادن أو زجاج لإعادة بيعه.