حالة نادرة... أم لـ7 أبناء تُنجب 5 آخرين في بولندا

أنجب والدان بولنديان بريطانيان لسبعة أبناء، خمسة أطفال جدد في أحد مستشفيات كراكوف جنوب البلاد.

ووفق وكالة فرانس برس، فقد أكّدت الأم دومينيكا كلارك التي لها سبعة أبناء تراوح أعمارهم بين 10 أشهر و12 عاماً، أنها وزوجها فينس كانا يخططان لإنجاب طفل ثامن، "لكن اتّضح أنها حامل بأكثر من طفل واحد".

ويُذكر أن دومينيكا خضعت لعملية قيصرية في الأسبوع الـ29 من الحمل، فيما استلزمت حالة الرضّع وضعهم على جهاز تنفسي.

واختار كلّ من دومينيكا وفينس للأطفال، وهم ثلاث فتيات وصبيان، أسماء أريانا ديزي، وتشارلز باتريك، وإليزابيث ماي، وإيفانجلين روز، وهنري جيمس.

ووصفت كلارك حملها بالـ"معجزة" لأن فرصة إنجابها خمسة أطفال كانت بحسب المستشفى واحد على 52 مليون، مضيفةً "كانت فرص فوزنا باليانصيب أكثر بكثير من إنجابنا هذا العدد من الاطفال".