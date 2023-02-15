يوم عيد الحب... زفاف جماعي في مكسيكو ضمّ 989 زواجاً

احتفل مئات الثنائيات الثلاثاء بزواجهم في حفل جماعي أقيم بمناسبة عيد الحب في إحدى الضواحي الشعبية لمكسيكو، التي بات زواج المثليين مسموحاً فيها.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد نُظمت حفلة الزفاف الجماعية في سيوداد نيزاهوال كويوتل بالمكسيك، "وضمّت 35 زواجاً بين مثليين من أصل إجمالي 989 زواجاً"، وفقاً لمصدر في البلدية.

ويُذكر أن زواج المثليين بات قانونياً في تشرين الأول في كل الولايات المكسيكية البالغ عددها 32 بعدما شرّعته ولاية مكسيكو.

وخلال الحفل الجماعي، تسلّم الأزواج شهادات الزواج المدني تحت مظلة ضخمة ثُبتت في ساحة المبنى البلدي. ووفرت السلطات المحلية للأزواج خدمتي تصفيف الشعر والماكياج.