تعود إلى 5 آلاف عام... اكتشاف "حانة" سومرية في جنوب العراق

اكتشف علماء آثار من جامعة بنسلفانيا الأميركية وجامعة بيزا الإيطالية في جنوب العراق أو أرض "المدن الأولى"، "حانة" سومرية تعود إلى نحو خمسة آلاف عام، وتحتوي على نظام تبريد يعمل عمل ثلاجة، وعلى مقاعد وأوعية فيها بقايا طعام.

قبل خمسة آلاف عام، كانت مدينة لغش مرتبطة بشكل وثيق بالمدن الدول المجاورة مثل غيرسو ونيغين اللتين كانتا مركزين سياسيين ودينيين مهمين للحضارة السومرية وعرفتا ذروة ازدهارهما خلال فترة حكم السلالات القديمة بين عامي 2900 قبل الميلاد و2334 قبل الميلاد.

وقالت هولي بيتمان التي تتولى في جامعة بنسلفانيا إدارة مشروع البعثة الأثرية في لغش إن "الحانة" تعود إلى عام 2700 قبل الميلاد.

وتشير بيتمان إلى وجود "نظام تبريد" يتألّف من جرة محاطة "بأوعية كبيرة من الخزف مفككة ومجمعة بعضُها فوق بعض"، يعتقد أنها كانت بمثابة "ثلاجة" من الفخار.

عثر أيضاً على أوانٍ مطبخية، "حوالى 150 وعاءً" كانت ممتلئة بالطعام حيث وُجدت فيها "بقايا سمك وعظام حيوانات"، وفق الباحثة.

وتضيف أنه تمّ العثور أيضاً على "كؤوس يبدو أنها كانت تُستخدم لارتشاف الجعة"، وهو "المشروب الأكثر رواجاً عند السومريين، ربما أكثر من الماء".

وتشرح بيتمان أن هذا المطعم كان مؤلفاً من مساحة مغلقة وأخرى في الهواء الطلق، ومقاعد للجلوس و"فرن لطهو الطعام".

ويوضح مفتش آثار وتراث محافظة ذي قار في جنوب العراق شامل ابراهيم، أنّ "هذا الموقع يعتبر أكبر موقع في العراق والشرق الأوسط"، حيث "تبلغ مساحته حوالى 25 كلم مربع".