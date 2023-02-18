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شرطة فيتنام تعثر على 2000 قطة نافقة مخصصة للطب التقليدي
منوعات
2023-02-18 | 06:10
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شرطة فيتنام تعثر على 2000 قطة نافقة مخصصة للطب التقليدي
شرطة فيتنام تعثر على 2000 قطة نافقة مخصصة للطب التقليدي
اكتشفت الشرطة الفيتنامية نحو 2000 قطة نافقة مخصصة للاستخدام في الطب التقليدي، في مسلخ في مقاطعة دونغ ثاب في دلتا ميكونغ يوم الخميس، مع 480 من الحيوانات الحية، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية.
وكانت القطط في مخزن بارد ويعتقد أنها متجهة إلى شمال فيتنام.
ويعتقد البعض في فيتنام أن المستخلصات من عظام القطط يمكن أن تساعد في علاج حالات مثل الربو وهشاشة العظام.
وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى مليون قطة تقع ضحية لتجارة الحياة البرية غير المشروعة كل عام في فيتنام، وفقًا لمنظمة رعاية الحيوانات "فور باوز إنترناشونال".
ومن المعروف أن استهلاك الكلاب والقطط أمر قانوني في فيتنام، حيث تقدم العديد من المطاعم لحوم الكلاب والقطط، لكنها تحتاج إلى شهادات توضح أصل الحيوانات.
وفشل المسلخ في دونغ ثاب في توفير الأوراق التي تسمح بعمليات القتل وتفاصيل التتبع. ولم يتم القبض على أي شخص في القضية حتى الآن.
مصدر
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شرطة
فيتنام
قطة
قطط
كلاب
الطب التقليدي
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