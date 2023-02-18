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هل يمكنكم العثور على الأسد المفترس في هذه الصورة؟

منوعات
2023-02-18 | 07:40
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هل يمكنكم العثور على الأسد المفترس في هذه الصورة؟
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هل يمكنكم العثور على الأسد المفترس في هذه الصورة؟

هل يمكنكم العثور على الأسد المفترس في هذه الصورة؟

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة نشرتها هيئة الأسماك والحياة البرية الأميركية UFWS أظهرت بعض الصخور. 

ولكن اللافت أن الصورة توثّق أيضاً وجود أسد الجبال ينتظر فريسته بهدوء في مقاطعة واشوي بولاية نيفاد.

في الواقع، فقد حيّرت هذه الصورة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تمكّن قسم منهم من رؤية الأسد، في حين لم يستطع القسم الآخر العثور عليه.

فهل يمكنكم العثور على الأسد واكتشاف موقعه؟
 
Can you spot the deadly predator hiding in this scene from the Nevada mountains?
 
اكتشفوا مكان الأسد:
 
Finally, the lion was spotted (spoiler alert!) nestled in between boulders and grass on the left side of the image, looking directly at the camera
 
 
 

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الأسد المفترس

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