أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
Take Me Out نقشت
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إليكم الزلازل العشرة الأكثر عنفاً منذ مئة سنة

منوعات
2023-02-19 | 04:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إليكم الزلازل العشرة الأكثر عنفاً منذ مئة سنة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
إليكم الزلازل العشرة الأكثر عنفاً منذ مئة سنة

الزلازل العشرة الأكثر عنفاً منذ مئة سنة

مع تخطي حصيلة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط 41 ألف قتيل، يعد من الزلازل العشرة الأشد عنفا من حيث عدد الضحايا في السنوات المئة الأخيرة.


- 1976: 242 ألف قتيل في الصين -
أتى زلزال بقوة 7,8 درجات بحسب السلطات الصينية، 7,5 درجات وفق المركز الأميركي للمسح الجيولوجي، على مدينة تانغشان الصناعية على مسافة مئتي كلم شرق بكين.


وبلغت الحصيلة الرسمية 242 ألف قتيل، غير أن تقديرات خبراء غربيين تصل إلى 700 ألف قتيل، ما يجعل منه ثاني أعنف زلزال من حيث عدد القتلى في تاريخ البشرية بعد الزلزال الذي ضرب شانشي بشمال الصين عام 1556 وقدرت حصيلته بـ830 ألف قتيل.


- 2004: 230 ألف قتيل في جنوب شرق آسيا -
في 26 كانون الأول 2004، وقع زلزال بقوة 9,1 درجات  قبالة سواحل سومطرة بإندونيسيا، متسببا بتسونامي هائل أوقع أكثر من 230 ألف قتيل على سواحل حوالى عشرة بلدان من جنوب شرق آسيا، بينهم 170 ألفا في إندونيسيا.


انطلقت الأمواج العاتية بسرعة 700 كلم في الساعة ووصل ارتفاعها إلى ثلاثين مترا.


- 2010: 200 ألف قتيل في هايتي -
في 12 كانون الثاني 2010، تسبب زلزال بقوة 7 درجات في هايتي بسقوط أكثر من 200 ألف قتيل وتشريد 1,5 مليون شخص، وحول العاصمة بور أو برانس إلى أنقاض.


وفي أعقاب هذه الكارثة، تفشى وباء الكوليرا بعدما أدخلته قوات حفظ السلام النيبالية التي أرسلت إلى البلد بعد الزلزال فتسبب بوفاة أكثر من عشرة آلاف شخص.


- 1923: 142 ألف قتيل في اليابان -
في الأول من أيلول 1923، قرابة الظهر، هز زلزال بقوة 7,9 درجات سهل كانتو، متسببا بأكثر من 142 ألف قتيل ومفقود ومئة ألف جريح، قضوا أو أصيبوا بمعظمهم في حرائق اجتاحت طوكيو ويوكوهاما على مدى يومين.


- 1948: 110 آلاف قتيل في تركمانستان -
في 5 تشرين الأول 1948، قتل ما لا يقل عن 110 آلاف شخص في زلزال بقوة 7,3 ضرب عشق آباد عاصمة تركمانستان التي كانت في ذلك الحين جزءا من الاتحاد السوفياتي.


- 2008: 87 ألف قتيل في سيشوان -
في 12 أيار 2008، تسبب زلزال بقوة 7,9 درجات بسقوط أكثر من 87 ألف قتيل و4,45 ملايين جريح، وأتى على مناطق شاسعة من محافظة سيشوان بجنوب غرب الصين. وكان بين الضحايا آلاف التلاميذ قتلوا عند انهيار مدارس سيّئة البناء.


- 2005: 73 ألف قتيل في كشمير -
في 8 تشرين الأول 2005، أوقع زلزال بقوة 7,6 درجات أكثر من 73 ألف قتيل وشرّد 3,5 ملايين شخص، معظمهم في شطر كشمير الخاضع للسيطرة الباكستانية. وانهارت مجمل البنى التحتية الصحية تقريبا.


- 1932: 70 ألف قتيل في الصين -
في 25 كانون الأول 1932، تسبب زلزال بقوة 7,9 درجات بسقوط 70 ألف قتيل في غانسو بشمال غرب الصين.


- 1970: 67 ألف قتيل في البيرو -
في 31 أيار 1970، وقع زلزال بقوة 7,9 درجات قرب سواحل شمال البيرو متسببا بسقوط حوالى 67 ألف قتيل. وجرف سيل من الوحول والجليد مدينة يونغاي على مسافة 450 كلم إلى شمال ليما، والأكثر تضررا كانت بلدة هواراز الجبلية.


- 2023: أكثر من 41 ألف قتيل في حصيلة مؤقتة في تركيا وسوريا -
في 6 شباط 2023، ضرب زلزال بقوة 7,8 درجات جنوب تركيا وسوريا المجاورة، تلته هزة ارتدادية شديدة بقوة 7,5 درجات. وتخطى عدد القتلى 41 ألفا الجمعة وفق حصيلة غير نهائية.

آخر الأخبار

منوعات

زلزال

أكثر عنفاً

سوريا

تركيا

"قناة ريدو الكندية" أكبر حلبة تزلج على الجليد في العالم... تغيّر المناخ قد يغلقها هذه السنة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-02-16

حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز الـ40 ألف قتيل

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-16

أ.ف.ب: حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز الـ40 ألف قتيل

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-16

نصرالله: التعامل الغربي بازدواجية مع الزلزال المدمر في سوريا وتركيا هو سقوط انساني مدوٍّ

LBCI
أخبار دولية
2023-02-16

قائدة قطاع النقل في الجيش الأميركي: سنعمل جاهدا لتسريع تقديم المساعدة بعد الزلزال في تركيا وسوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
04:13

"قناة ريدو الكندية" أكبر حلبة تزلج على الجليد في العالم... تغيّر المناخ قد يغلقها هذه السنة

LBCI
آخر الأخبار
02:28

في باريس...معرض عن تاريخ عمليات ترميم كاتدرائية نوتردام

LBCI
منوعات
2023-02-18

هل يمكنكم العثور على الأسد المفترس في هذه الصورة؟

LBCI
منوعات
2023-02-18

شرطة فيتنام تعثر على 2000 قطة نافقة مخصصة للطب التقليدي

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
07:51

فريق الشباب اللبناني يعود من تركيا إلى لبنان

LBCI
منوعات
2023-02-18

شرطة فيتنام تعثر على 2000 قطة نافقة مخصصة للطب التقليدي

LBCI
أمن وقضاء
08:25

استغلّ عمله في إحدى الشركات ضمن مطار رفيق الحريري الدولي وقام بسرقات عدة من حقائب المسافرين... وهذا ما حلّ به

LBCI
أخبار لبنان
04:49

الراعي للسياسيين: حولتم عرس لبنان وشعبه إلى مأتم كبير ووشحتموه برداء أسود من الفقر والجوع والحرمان والتهجير

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
07:51

فريق الشباب اللبناني يعود من تركيا إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:48

الخطيب في ذكرى الإسراء والمعراج: الحوار والتوافق قدر اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:44

استهداف اسرائيلي لدمشق

LBCI
أخبار دولية
05:29

بن فرحان: اجماع عربي على أن الوضع في سوريا يجب الا يستمر هكذا

LBCI
أخبار لبنان
04:49

الراعي للسياسيين: حولتم عرس لبنان وشعبه إلى مأتم كبير ووشحتموه برداء أسود من الفقر والجوع والحرمان والتهجير

LBCI
أخبار دولية
13:35

في مؤتمر الأمن في ميونيخ..لقاءات ثنائية أبرزها بين الرئيس العراقي ووزير الخارجية الاميركي

LBCI
رياضة
13:32

جاد الحاج يجدد ثقته بلاعبيه لخوض المعركة الاخيرة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم

LBCI
أخبار لبنان
13:32

هل يؤمن سليمان فرنجيه نصاب الـ٨٦ لانتخابه رئيسا؟

LBCI
أخبار دولية
13:29

في واشنطن .. weekend فني عربي بإمتياز على أوتار الأوركسترا الوطنية العربية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
00:43

15 قتيلاً في قصف إسرائيلي على حي سكني في دمشق يتضمّن مقرات عسكرية واستخباراتية (صور وفيديو)

LBCI
أخبار لبنان
13:32

هل يؤمن سليمان فرنجيه نصاب الـ٨٦ لانتخابه رئيسا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

بالارقام.. خطة اعادة هيكلة القطاع العام

LBCI
أمن وقضاء
08:25

استغلّ عمله في إحدى الشركات ضمن مطار رفيق الحريري الدولي وقام بسرقات عدة من حقائب المسافرين... وهذا ما حلّ به

LBCI
أخبار لبنان
00:05

هل انتهت العلاقة بين الوطني الحرّ وحزب الله؟ (الشرق الاوسط)

LBCI
امن وقضاء
04:12

بالجرم المشهود في أنطلياس ... مروّج مخدّرات ينشط في محافظة جبل لبنان في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
حال الطقس
01:35

طقس مستقر يرافقنا... متى تنخفض درجات الحرارة من جديد؟

LBCI
امن وقضاء
10:39

قوى الأمن: طفلان تعرضا للتعذيب والتعنيف من قبل والدهما وزوجته وعناصر مخفر السعديات تحررهما

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة