ميا تعاني التليف الكيسي وتحتاج إلى مساعدتكم...

ميا تعاني التليف الكيسي وتحتاج إلى مساعدتكم...

تعاني ميا البالغة من العمر ١١ عاماً التليف الكيسي ( Cystic Fibrosis) الذي يُسبب تلفًا شديدًا في الرئتين والجهاز الهضمي والأعضاء الأخرى في الجسم.

ميا تحتاج مساعدتكم لتكبر وتحقّق أحلامها وتبقى روح الإيجابية في عائلتها!