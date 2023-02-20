مقتل سائح أسترالي في هجوم لأسماك القرش

مقتل سائح أسترالي في هجوم لأسماك القرش



لقي رجل أسترالي مصرعه على يد سمكة قرش أثناء إجازته في كاليدونيا الجديدة.



وفي التفاصيل، كان السائح البالغ من العمر 59 عامًا يسبح بالقرب من شاطئ شاتو رويال في جنوب نوميار يوم الأحد حين هاجمه القرش وعضه عدة مرات في ساقه وذراعيه وفقًا للذين كانوا حاضرين في المكان.



ورغم محاولات العديد من المسعفين والأشخاص لإنقاذ الرجل إلّا أنّه توفي متأثرًا بجروحه الخطيرة.