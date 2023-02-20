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قرار هدم حي تاريخي في طوكيو يثير جدلاً واسعاً
منوعات
2023-02-20 | 07:59
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قرار هدم حي تاريخي في طوكيو يثير جدلاً واسعاً
قرار هدم حي تاريخي في طوكيو يثير جدلاً واسعاً
أقرّ المجلس البلدي لطوكيو الجمعة خطة لإعادة تأهيل حيّ في وسط المدينة، تثير جدلاً واسعاً كونها تشمل هدم منشآت رياضية تاريخية واقتلاع أشجار تبرع بها المواطنون قبل أكثر من قرن على شرف الإمبراطور ميجي.
ويقضي المشروع بهدم ملعب ميجي جينغو للبيسبول، وهو الأقدم في طوكيو لهذه الرياضة التي تحظى بشعبية واسعة في اليابان، إضافة إلى مواقع رياضية أخرى قريبة، بينها ملعب شيشيبونوميا للرغبي، والاستعاضة عنها بمنشآت جديدة.
ولا تشمل الخطة حياً في شارع جينغو غاين تصطف على جانبيه أشجار الجنكة التي تحظى بتقدير كبير من قبل سكان طوكيو بسبب أوراقها الذهبية الصفراء البديعة في الخريف.
لكنّ دعاة الحفاظ على البيئة يرون أن الإنشاءات التي يخطط لها المشروع، ومن بينها ناطحات سحاب، قد تؤدي إلى قتل أشجار الجنكة من خلال إتلاف جذورها.
واشاروا إلى أن المشروع يتطلب قطع نحو 900 شجرة أخرى تبرع المواطنون ببعضها وزُرعت قبل أكثر من قرن، عندما أقيمت هذه الواحة الخضراء تكريماً للإمبراطور ميجي (1852-1912)الذي أشرف على التحديث السريع لليابان.
وأُعدّت عرائض شعبية عدة ضد مشروع تأهيل الحيّ، بلغ عدد التواقيع على إحداها كثر من 110 آلاف.
لكنّ حاكمة العاصمة اليابانية يوريكو كويكي أكدت هذا الأسبوع أن مشروع إعادة تأهيل حي جينغو غاين، سيؤدي في الواقع إلى زيادة عدد الأشجار والمساخات الخضراء، إذ سيُحافَظ على روحه التاريخية مع التطلع في الوقت نفسه إلى المستقبل.
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