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أمام طفلها... امرأة تُقتل بالرصاص بسبب مشاجرة!
منوعات
2023-02-21 | 06:36
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أمام طفلها... امرأة تُقتل بالرصاص بسبب مشاجرة!
أمام طفلها... امرأة تُقتل بالرصاص بسبب مشاجرة
قُتلت امرأة تدعى ألكساندريا كريس بوريس من ولاية كارولينا الجنوبية على يد امرأة غريبة أطلقت النار عليها في موقف للسيارات بمتجر بقالة بعد مشاجرة يوم عيد الحب.
وكانت الضحية البالغة من العمر 26 عامًا تنقل الأغراض الى سيارتها، عندما دخلت في جدال مع امرأة لا تعرفها. بعدها، سحبت الأخيرة المسدس وأطلقت النار على ظهر بوريس وقتلتها أمام طفلها البالغ من العمر عامين والذي كان ينتظرها في السيارة، وفقًا لما قال زوج الضحية تايلر بوريس.
وقالت إدارة شرطة إيرمو إن الحادث وقع عند نحو الساعة 4 من بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي. ووصل الضباط إلى مكان الحادث بعد فترة وجيزة وأعلنوا وفاة بوريس.
وبعد التحدث مع الشهود ومشاهدة لقطات المراقبة، قالت شرطة إيرمو إن المحققين علموا أن المرأتين لا تعرفان بعضهما ودخلتا في مشادة كلامية قبل إطلاق النار.
وليس من الواضح ما الذي أدى إلى الخلاف أو ما الذي كانت تتجادل حوله المرأتان.
وهربت القاتلة، وتدعى هاريسون، في البداية من موقف السيارات لكنها اتصلت لتسليم نفسها عند نحو الساعة 5:30، وتم احتجازها في مقاطعة ليكسينغتون ليلة الثلاثاء.
وتظهر سجلات السجن أن هاريسون متهمة بالقتل وحمل مسدس بشكل غير قانوني وحيازة سلاح خلال جريمة عنيفة.
وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن هاريسون كان من المقرر أن تمثل أمام المحكمة يوم الأربعاء لكن محاميها الخاص تنازل عن الجلسة.
وقال تايلر إن وفاة زوجته جاء بعد 6 أيام فقط من وفاة شقيقها الأصغر براندون متأثرًا بجراحه التي أصيب بها بسب تعرّضه لإطلاق نار، مضيفًا أنها كانت "أفضل زوجة على الإطلاق وأماً عظيمة".
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