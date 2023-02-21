إقرار قضائي أول بحقوق زوجين مثليين في كوريا الجنوبية

إقرار قضائي أول بحقوق زوجين مثليين في كوريا الجنوبية



للمرة الأولى، أقرت محكمة كورية جنوبية الثلاثاء بحقوق زوجين مثليين، في قرار وصفه ناشطون مدافعون عن المثليين بأنه "نصر هام" لحقوق أفراد هذه الفئة.



هذه القضية التي ستحال إلى المحكمة العليا، رفعها سو سيونغ ووك وكيم يونغ مين، وهما رجلان تزوجا في 2019 في مراسم لا تحمل أي قيمة قانونية في كوريا الجنوبية بسبب عدم اعتراف القوانين المحلية بزواج الأشخاص من الجنس نفسه.



وفي 2021، رفع سو سيونغ ووك دعوى قضائية في حق الهيئة العامة للتأمين الصحي في البلاد، بعد وقفها المخصصات التي كان يحظى بها شريكه والمسجل على أنه معيل له، بعدما اكتشفت الهيئة أن سو وكيم هما زوجان.



وأيّدت محكمة ابتدائية هيئة التأمين الصحي سنة 2022، لكنّ المحكمة العليا في سيول أبطلت الثلاثاء هذا الحكم وأمرت الهيئة بإعادة دفع المخصصات العائدة إلى كيم.



وقال الثنائي إثر صدور الحكم، في تصريحات أوردتها محاميتهما بارك هان: "نحن سعيدان. هذا ليس نصراً لنا فحسب، بل أيضاً للأزواج الكثيرين من الجنس نفسه وعائلات مجتمع المثليين في كوريا".



واعتبرت المحكمة أن هيئة التأمين الصحي لم تقدم "أسباباً منطقية هامة" تبرر معاملة الأزواج المثليين بطريقة مختلفة عن سائر الأزواج، وفق نسخة من القرار اطلعت عليها وكالة فرانس برس.



وجاء في قرار المحكمة أن "كل شخص يمكن أن ينتمي إلى أقلية، وهذا الانتماء يعني فقط الاختلاف عن الأكثرية، وليس ذلك عيباً أو خطاً".



وخلصت المحكمة العليا في سيول إلى أن "الممارسة التمييزية المسجلة في هذه القضية تنتهك مبدأ المساواة".



وأبلغت الهيئة العامة للتأمين الصحي وكالة فرانس برس بعزمها استئناف الحكم.



وقال جانغ بورام من منظمة العفو الدولية في بيان إن "هذا الحكم مهم لأنه أول قرار من نوعه تتخذه محكمة من أي مستوى في كوريا الجنوبية، يقر بقانونية عقود الزواج بين المثليين".