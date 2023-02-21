الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أسماء من الماضي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إقرار قضائي أول بحقوق زوجين مثليين في كوريا الجنوبية

منوعات
2023-02-21 | 08:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إقرار قضائي أول بحقوق زوجين مثليين في كوريا الجنوبية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
إقرار قضائي أول بحقوق زوجين مثليين في كوريا الجنوبية

إقرار قضائي أول بحقوق زوجين مثليين في كوريا الجنوبية

للمرة الأولى، أقرت محكمة كورية جنوبية الثلاثاء بحقوق زوجين مثليين، في قرار وصفه ناشطون مدافعون عن المثليين بأنه "نصر هام" لحقوق أفراد هذه الفئة.

هذه القضية التي ستحال إلى المحكمة العليا، رفعها سو سيونغ ووك وكيم يونغ مين، وهما رجلان تزوجا في 2019 في مراسم لا تحمل أي قيمة قانونية في كوريا الجنوبية بسبب عدم اعتراف القوانين المحلية بزواج الأشخاص من الجنس نفسه.

وفي 2021، رفع سو سيونغ ووك دعوى قضائية في حق الهيئة العامة للتأمين الصحي في البلاد، بعد وقفها المخصصات التي كان يحظى بها شريكه والمسجل على أنه معيل له، بعدما اكتشفت الهيئة أن سو وكيم هما زوجان.

وأيّدت محكمة ابتدائية هيئة التأمين الصحي سنة 2022، لكنّ المحكمة العليا في سيول أبطلت الثلاثاء هذا الحكم وأمرت الهيئة بإعادة دفع المخصصات العائدة إلى كيم.

وقال الثنائي إثر صدور الحكم، في تصريحات أوردتها محاميتهما بارك هان: "نحن سعيدان. هذا ليس نصراً لنا فحسب، بل أيضاً للأزواج الكثيرين من الجنس نفسه وعائلات مجتمع المثليين في كوريا".

واعتبرت المحكمة أن هيئة التأمين الصحي لم تقدم "أسباباً منطقية هامة" تبرر معاملة الأزواج المثليين بطريقة مختلفة عن سائر الأزواج، وفق نسخة من القرار اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وجاء في قرار المحكمة أن "كل شخص يمكن أن ينتمي إلى أقلية، وهذا الانتماء يعني فقط الاختلاف عن الأكثرية، وليس ذلك عيباً أو خطاً".

وخلصت المحكمة العليا في سيول إلى أن "الممارسة التمييزية المسجلة في هذه القضية تنتهك مبدأ المساواة".

وأبلغت الهيئة العامة للتأمين الصحي وكالة فرانس برس بعزمها استئناف الحكم.

وقال جانغ بورام من منظمة العفو الدولية في بيان إن "هذا الحكم مهم لأنه أول قرار من نوعه تتخذه محكمة من أي مستوى في كوريا الجنوبية، يقر بقانونية عقود الزواج بين المثليين".

آخر الأخبار

منوعات

قضاء

حقوق

مثليين

كوريا الجنوبية

LBCI التالي
أمام طفلها... امرأة تُقتل بالرصاص بسبب مشاجرة!
فارس سعودي كفيف يروّض التحديات ويقفز فوق الحواجز "كأنه يراها"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-02-07

إرجاء جلسة لجنة حقوق الانسان النيابية المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم غد الاربعاء للبحث في حالة القضاء اللبناني وحماية مبادئ المحاكمة العادلة الى موعد يحدد لاحقا

LBCI
أخبار دولية
2023-01-25

القضاء الروسي يأمر بحلّ أقدم منظمة حقوقية غير حكومية روسية

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-01

الراعي: قضية تفجير المرفأ هي قضية وطنية تطال كل مواطن وكل مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة القضاء وهي لا تقتصر على حقوق أهالي الضحايا والمصابين والمتضررين بل تشمل البلد برمته والإمتناع عن السير بهذه القضية من شأنه تقويض العدالة والقضاء

LBCI
أخبار دولية
05:41

بوتين: الغرب يريد "القضاء" على روسيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:02

في كولومبيا...إنقاذ دلفينين ينتميان إلى نوع مهدد بالانقراض

LBCI
منوعات
10:48

ثالث شفاء من فيروس نقص المناعة البشرية بعد خضوع المريض لعملية زرع نخاع عظمي

LBCI
منوعات
06:36

أمام طفلها... امرأة تُقتل بالرصاص بسبب مشاجرة!

LBCI
منوعات
2023-02-20

فارس سعودي كفيف يروّض التحديات ويقفز فوق الحواجز "كأنه يراها"

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:12

نادين نسيب نجيم تشكك بالزلازل والهزات الأرضية... مفتعلة أم غير مفتعلة؟

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-19

نصرالله: الدولة اللبنانية ممنوعة من حل أزمة النازحين السوريين وهذا جزء من الحصار

LBCI
اخبار البرامج
2023-02-12

مي حريري تتحدث عن لحظة وقوع انفجار مرفأ بيروت في 4 آب... "حسيت خلصت الحياة"

LBCI
فنّ
2023-01-28

كارلا حداد تفتتح The Stage بفستان صباح من سنة 1958

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

عائلات تنظر الى سقف منازلها وتنتظر المصير ... نداء أخير قبل سقوط أرواح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

ياسين للـLBCI: مواد قابلة للاشتعال موجودة في المعمل المشتعل في الناعمة وسنعزل المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

أنطاكيا عانت عبر التاريخ من زلازل مدمرة.. فمتى كان آخرها؟ وما هي الكلفة البشرية التي تكبدتها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الزلزال الثاني في شباط... مكانه قوته وأضراره

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 21-02-2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

بعد زلزال أمس... ما هو وضع المباني في طرابلس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

بعد اخبار انحسار مياه البحر المتوسط... كيف هي الصورة من الشاطئ اللبناني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

الزلزال الثاني في شباط في تركيا وسوريا وهزات في لبنان

LBCI
أخبار دولية
16:37

هل من ضحايا في سوريا وتركيا اثر زلزال ثان؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:40

إقفال المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة يوم غد بعد الهزة الأرضية التي حصلت اليوم

LBCI
أخبار لبنان
14:18

بيان لمجلس البحوث العلمية بشأن الهزة الأرضية.. ماذا عن خطر تسونامي؟

LBCI
اقتصاد
08:07

وزارة الاقتصاد تحدّد سعر ربطة الخبز

LBCI
امن وقضاء
11:19

المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: هزة ارضية بقوة ٤ درجات في انطاكيا شعر بها سكان شمال لبنان

LBCI
أخبار لبنان
03:16

إرتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
01:45

هزة ارضية قبالة شواطئ جنوب لبنان فجرا

LBCI
صحف اليوم
00:08

فواتير كهرباء لبنان الجديدة "مليونية"... كيف تُحتسب؟ (الجمهورية)

LBCI
خبر عاجل
14:37

ياسين لـ"عشرين 30": التمست خلال زيارتي إلى واشنطن استياء الادارة الاميركية وصندوق النقد من المسؤولين اللبنانيين ومن الممكن أن يسحب الكونغرس المساعدات المقدمة للجيش اللبناني كما التمست

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة