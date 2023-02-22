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الطفلة شام مُهددة بمتلازمة "هرس الأطراف"... ومقطع فيديو يوثق عملية الإنقاذ (فيديو)
منوعات
2023-02-22 | 04:18
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الطفلة شام مُهددة بمتلازمة "هرس الأطراف"... ومقطع فيديو يوثق عملية الإنقاذ (فيديو)
تواجه الطفلة شام خطر بتر ساقيها بعد إصابتها بمتلازمة "هرس الأطراف" وذلك بعد بقائها نحو أربعين ساعة تحت الأنقاض.
تواجه الطفلة شام خطر بتر ساقيها بعد إصابتها على غرار ناجين كثر من الزلزال في شمال غرب سوريا بمتلازمة "هرس الأطراف"، وذلك بعد بقائها نحو أربعين ساعة تحت الأنقاض.
ويوثق مقطع فيديو نشرته منظمة الخوذ البيضاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عملية إنقاذ شام الشيخ محمّد، البالغة من العمر 8 سنوات، حيث ظهرت ممددة تحت الأنقاض وتتحدث مع عناصر الإنقاذ، وتطلب عبوة ماء وتقترح عليهم كيف يمكن سحبها أو تدندن معهم أغنية تحمل اسمها.
وبحسب وكالة فرانس برس، فتخضع شام، التي بقيت 40 ساعة تحت الأنقاض بعد انهيار منزلها وسقوط السقف على ساقيها، للمراقبة منذ أيام في العناية الفائقة في مستشفى الشفاء في مدينة إدلب.
وتواجه الطفلة، وفق الأطباء الذين يتولون رعايتها، خطر بتر رجليها على مستوى الساقين كما أنها معرضة لمشكلات في القلب والكلى.
ويُذكر أن الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة، مودياً بحياة أكثر من 43 ألف شخص في البلدين، دمر منزل الطفلة شام في مدينة أرمناز في ريف إدلب الشمالي الغربي وتسبّب بمقتل أمها وشقيقتها، بينما نجت مع اثنين من أشقائها ووالدها.
أما بالنسبة للأطباء العاملين في شمال غرب سوريا، فإن وضع الطفلة شام مماثل لحالات عدة أشخاص استقبلوهم إثر الزلزال الذي أودى بحياة 3.688 سوريًا على الأقل.
كما أفاد أخصائي الجراحة العظمية طارق مصطفى بأن "الطفلة شام واحدة من حالات عدة وردت الى مستشفيات المنطقة وتعاني من متلازمة الهرس بعدما بقيت أكثر من أربعين ساعة تحت الأنقاض".
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حاولت إنقاذ كلبها... مقتل مسنة إثر تعرضها لهجوم من تمساح في فلوريدا
أقرباء الرضيعة السورية المنتشلة من تحت الأنقاض يتكفّلون بها
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