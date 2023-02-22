الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
15
o
الجنوب
15
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
15
o
الجنوب
15
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
معدلات البدانة تشهد ارتفاعاً مطرداً لدى الشباب في فرنسا
منوعات
2023-02-22 | 06:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
معدلات البدانة تشهد ارتفاعاً مطرداً لدى الشباب في فرنسا
معدلات البدانة تشهد ارتفاعاً مطرداً لدى الشباب في فرنسا
تشهد معدلات الفرنسيين الذين يعانون بدانة ارتفاعاً مطرداً خلال السنوات الأخيرة، مع ازدياد ملحوظ بين صفوف الفئة الشابة، على ما أفاد باحثون أجروا دراسة مرجعية في هذا الموضوع.
وقالت أنيك فونبون، وهي عالمة أوبئة من المعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية (إنسيرم)، خلال مؤتمر صحافي، إنّ "معدلات البدانة شهدت ارتفاعاً كبيراً بين صفوف الشباب".
وتطرقت الباحثة إلى دراسة أجرتها العام 2020 وتناولت فيها معدلات البالغين الذين يعانون بدانة أو وزناً زائداً في فرنسا.
وتشير هذه الدراسة التي أُجريت استناداً إلى استطلاع نحو 10 آلاف شخص من السكان، إلى أنّ نحو نصف الفرنسيين، 47 في المئة، يتمتعون بأوزان أعلى بكثير مما هو موصى به صحياً.
ومن بين هؤلاء الفرنسيين، يعاني سدسهم، 17 في المئة، البدانة، أي أن وزنهم يُعتبر غير صحي، أكثر من مجرّد زيادة في الوزن.
وتُعدّ هذه الدراسة مرجعاً في موضوع البدانة والوزن الزائد في فرنسا، لأنّها تُجرى بصورة منتظمة منذ نهاية تسعينيات القرن الفائت.
لذلك تُعتبر نتائجها مهمة لتقييم تطور معدلات البدانة والوزن الزائد في فرنسا. وفي حين تميل نسب الوزن الزائد إلى الاستقرار أو حتى الانخفاض منذ عقد، تطال البدانة بصورة مستمرة عدداً متزايداً من الفرنسيين.
وهذه النتائج التي نُشرت العام الفائت، هي موضوع دراسة نُشرت حالياً في مجلة "جورنل أوف كلينيكل ميديسن" حتى تمكّن الباحثون من تنقيح الاستنتاجات التي توصلوا إليها.
ولاحظوا أنّ ارتفاع معدلات البدانة طالت تحديداً الفرنسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً.
وجرى التوصل إلى استنتاج آخر مفاده أنّ معدلات البدانة تتغير بحسب المناطق، إذ طالت البدانة أكثر من 20 في المئة من المشاركين في الاستطلاع المقيمين في أو-دو-فرانس في المنطقة الباريسية أو في منطقة غران إيست (شرق البلاد). ويعود هذا الاختلاف بين المناطق إلى الأوضاع الاجتماعية- الاقتصادية الخاص بسكان كل منها، إذ تبيّن أن المناطق الأكثر فقراً تشهد معدلات أعلى من البدانة لدى السكان.
آخر الأخبار
منوعات
البدانة
الشباب
فرنسا
التالي
كنائس أنغليكانية ترفض سلطة أسقف كانتربري بعد قرار مباركة زواج المثليين
الولايات المتّحدة تعيد إلى عهدة السلطات اليمنية 77 قطعة أثرية منهوبة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:16
بول مرقص عميدًا لكلية العلاقات الدولية في ستراسبور-فرنسا
أخبار لبنان
06:16
بول مرقص عميدًا لكلية العلاقات الدولية في ستراسبور-فرنسا
0
أخبار دولية
05:46
في فرنسا... إصابة معلمة بجروح خطيرة بطعنات تلميذ
أخبار دولية
05:46
في فرنسا... إصابة معلمة بجروح خطيرة بطعنات تلميذ
0
امن وقضاء
03:45
غريو تزور قيادة لواء المشاة السادس- بعلبك: فرنسا تقف إلى جانب مؤسسة الجيش في ظلّ الأزمة الحالية
امن وقضاء
03:45
غريو تزور قيادة لواء المشاة السادس- بعلبك: فرنسا تقف إلى جانب مؤسسة الجيش في ظلّ الأزمة الحالية
0
آخر الأخبار
03:32
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي يلتقي في هذه الاثناء في بكركي سفيرة فرنسا آن غريو
آخر الأخبار
03:32
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي يلتقي في هذه الاثناء في بكركي سفيرة فرنسا آن غريو
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:21
تكريماً للأطفال ضحايا الزلزال... بالونات حمر فوق أنقاض أنطاكية (فيديو)
منوعات
10:21
تكريماً للأطفال ضحايا الزلزال... بالونات حمر فوق أنقاض أنطاكية (فيديو)
0
منوعات
09:46
بعد إنقاذه من تحت الركام... رجل إطفاء يتبنّى الهرّ "Enkaz" (صور)
منوعات
09:46
بعد إنقاذه من تحت الركام... رجل إطفاء يتبنّى الهرّ "Enkaz" (صور)
0
منوعات
08:44
ديفيد بيكهام في فيديو طريف مع مقلاة "البان كيك": ما زلت بارعاً في ذلك
منوعات
08:44
ديفيد بيكهام في فيديو طريف مع مقلاة "البان كيك": ما زلت بارعاً في ذلك
0
منوعات
07:02
هونغ كونغ تسحب تأشيرة دخول لعالم صيني أثار تنديداً عالميًا بعد تعديل جينات أجنة
منوعات
07:02
هونغ كونغ تسحب تأشيرة دخول لعالم صيني أثار تنديداً عالميًا بعد تعديل جينات أجنة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
05:40
نانسي عجرم تفاجئ سيرين عبد النور في عيد ميلادها... فماذا غرّدت لها؟
فنّ
05:40
نانسي عجرم تفاجئ سيرين عبد النور في عيد ميلادها... فماذا غرّدت لها؟
0
امن وقضاء
2023-02-21
المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: هزة ارضية بقوة ٤ درجات في انطاكيا شعر بها سكان شمال لبنان
امن وقضاء
2023-02-21
المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: هزة ارضية بقوة ٤ درجات في انطاكيا شعر بها سكان شمال لبنان
0
أمن وقضاء
06:03
قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
06:03
قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
0
امن وقضاء
03:45
غريو تزور قيادة لواء المشاة السادس- بعلبك: فرنسا تقف إلى جانب مؤسسة الجيش في ظلّ الأزمة الحالية
امن وقضاء
03:45
غريو تزور قيادة لواء المشاة السادس- بعلبك: فرنسا تقف إلى جانب مؤسسة الجيش في ظلّ الأزمة الحالية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:01
هزات عدة شعر بها اللبنانيون في اليومين الماضيين
تقارير نشرة الاخبار
08:01
هزات عدة شعر بها اللبنانيون في اليومين الماضيين
0
رياضة
07:58
المنتخب اللبناني لكرة السلة وصل الى الفيليبين للمشاركة في تصفيات كأس العالم
رياضة
07:58
المنتخب اللبناني لكرة السلة وصل الى الفيليبين للمشاركة في تصفيات كأس العالم
0
أخبار لبنان
07:08
كتاب من ميقاتي لمولوي.. ماذا جاء فيه؟
أخبار لبنان
07:08
كتاب من ميقاتي لمولوي.. ماذا جاء فيه؟
0
أخبار لبنان
06:33
لقاء في دار الإفتاء في عكّار لمتابعة قضية اختفاء الشيخ أحمد شعيب الرفاعي
أخبار لبنان
06:33
لقاء في دار الإفتاء في عكّار لمتابعة قضية اختفاء الشيخ أحمد شعيب الرفاعي
0
تقارير نشرة الاخبار
06:21
الداخل الإسرائيلي يغلي… وتلويح بحرب أهلية!
تقارير نشرة الاخبار
06:21
الداخل الإسرائيلي يغلي… وتلويح بحرب أهلية!
0
أخبار لبنان
05:54
شيخ العقل: أمور البلاد صعبة وندعو للتلاقي على قواسم مشتركة وتغليب مصلحة الوطن على ما عداه
أخبار لبنان
05:54
شيخ العقل: أمور البلاد صعبة وندعو للتلاقي على قواسم مشتركة وتغليب مصلحة الوطن على ما عداه
0
امن وقضاء
04:57
السيطرة على الحريق في مصنع كونكورد في الناعمة (فيديو)
امن وقضاء
04:57
السيطرة على الحريق في مصنع كونكورد في الناعمة (فيديو)
0
أخبار لبنان
03:48
ميقاتي في اطلاق اللجنة المشتركة لتنفيذ إطار عمل الامم المتحدة في لبنان: الأولوية لاعادة لبنان على طريق التعافي
أخبار لبنان
03:48
ميقاتي في اطلاق اللجنة المشتركة لتنفيذ إطار عمل الامم المتحدة في لبنان: الأولوية لاعادة لبنان على طريق التعافي
0
أخبار لبنان
18:02
ميقاتي: هناك عمل جدي خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة لحلّ مشكلة إضراب المصارف
أخبار لبنان
18:02
ميقاتي: هناك عمل جدي خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة لحلّ مشكلة إضراب المصارف
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
08:07
قرار لمصرف لبنان متعلق بالإجراءات الإستثنائية للسحوبات النقدية
اقتصاد
08:07
قرار لمصرف لبنان متعلق بالإجراءات الإستثنائية للسحوبات النقدية
2
خبر عاجل
01:07
المرصد الاوروبي المتوسطي: هزة ارضية بقوة ٤.٢ قبالة الساحل الجنوبي للبنان
خبر عاجل
01:07
المرصد الاوروبي المتوسطي: هزة ارضية بقوة ٤.٢ قبالة الساحل الجنوبي للبنان
3
خبر عاجل
12:59
ياسين للـLBCI: مواد قابلة للاشتعال موجودة في المعمل المشتعل في الناعمة وسنعزل المنطقة وإبعاد الناس عنها والخطر الاساسي من المواد الكيماوية في الطوابق السفلى
خبر عاجل
12:59
ياسين للـLBCI: مواد قابلة للاشتعال موجودة في المعمل المشتعل في الناعمة وسنعزل المنطقة وإبعاد الناس عنها والخطر الاساسي من المواد الكيماوية في الطوابق السفلى
4
أخبار لبنان
01:12
هزة قبالة الشواطئ الجنوبية صباحا
أخبار لبنان
01:12
هزة قبالة الشواطئ الجنوبية صباحا
5
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الزلزال الثاني في شباط... مكانه قوته وأضراره
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الزلزال الثاني في شباط... مكانه قوته وأضراره
6
تقارير نشرة الاخبار
08:01
هزات عدة شعر بها اللبنانيون في اليومين الماضيين
تقارير نشرة الاخبار
08:01
هزات عدة شعر بها اللبنانيون في اليومين الماضيين
7
أخبار لبنان
15:24
لحظة انهيار الطابق الخامس في معمل "كونكورد".. الجيش يعمل على إبعاد الجميع عن محيطه
أخبار لبنان
15:24
لحظة انهيار الطابق الخامس في معمل "كونكورد".. الجيش يعمل على إبعاد الجميع عن محيطه
8
تقارير نشرة الاخبار
13:55
تراجع مياه البحر المتوسط عن شواطئ مناطق عدة في لبنان وفلسطين ومصر.. ما هي طبيعة هذه الظاهرة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
تراجع مياه البحر المتوسط عن شواطئ مناطق عدة في لبنان وفلسطين ومصر.. ما هي طبيعة هذه الظاهرة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store