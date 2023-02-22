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كنائس أنغليكانية ترفض سلطة أسقف كانتربري بعد قرار مباركة زواج المثليين
منوعات
2023-02-22 | 06:32
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كنائس أنغليكانية ترفض سلطة أسقف كانتربري بعد قرار مباركة زواج المثليين
كنائس أنغليكانية ترفض سلطة أسقف كانتربري بعد قرار مباركة زواج المثليين
أعلن تجمع يضم 25 كنيسة أنغليكانية أنه لم يعد يعترف بأسقف كانتربري رئيسًا للتجمع في أعقاب قرار السماح بمباركة زواج المثليين في إنكلترا.
وقال التجمع المعروف بـGSFA الذي يمثل العديد من الكنائس الأنغليكانية في النصف الجنوبي للكرة الأرضية في بيان الإثنين إنه "لم يعد قادرًا على الاعتراف بأسقف كانتربري الحالي... جاستن ويلبي الرئيس الأول بين النظراء للكنيسة العالمية".
والكنائس المحافظة ضمن الكنيسة العالمية، وهي ثالث أكبر تجمّع في العالم مع نحو 85 مليون عضو، هي على خلاف مع قيادة كنيسة إنكلترا الأكثر ليبرالية، الأمر الذي يهدد بانقسام.
واتهم تجمع GSFA الذي يقول إنه يتحدث بلسان 75 في المئة من الأنغليكان في أنحاء العالم، كنيسة إنكلترا بالابتعاد عن المسار الصحيح بالسماح بمباركة ارتباط المثليين.
وقال: "بما أن كنيسة إنكلترا قد ابتعدت عن الإيمان التاريخي... فإنها تحرم نفسها من قيادة الكنيسة بوصفها الكنيسة الأم تاريخيًا".
وأصدر مكتب الأسقف بياناً قال فيه: "نأخذ علماً بالبيان الصادر اليوم عن بعض رجال الدين الأنغليكان الكبار ونقدّر موقفهم".
وأضاف: "لكن لا يمكن إجراء أي تغييرات على الهياكل الرسمية للطائفة الأنغليكانية ما لم يتم الاتفاق عليها من قبل أجهزة الطائفة"، والتي يعتبر ويلبي أحدها.
ووافقت الهيئة الحاكمة لكنيسة إنكلترا في وقت سابق هذا الشهر على خطط تقضي بالسماح للكهنة بمباركة زواج المثليين بعد ساعات من النقاشات الحادة.
وأيّد المجمع الكنسي العام للكنيسة، المؤلف من مئات الأعضاء المنتخبين والذي يجتمع مرتين أو ثلاث في السنة المقترحات بهامش واسع بعد نقاش استمر 8 ساعات على مدى يومين.
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