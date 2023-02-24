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نقل طفلة سورية مهددة ببتر ساقيها للعلاج في تركيا
منوعات
2023-02-24 | 09:05
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نقل طفلة سورية مهددة ببتر ساقيها للعلاج في تركيا
نقل طفلة سورية مهددة ببتر ساقيها للعلاج في تركيا
نقلت السطات المحلية في شمال سوريا مساء الخميس الطفلة شام الشيخ محمّد وشقيقها إلى تركيا للعلاج بعد إصابتهما على غرار ناجين كثر من الزلزال بمتلازمة "هرس الأطراف"، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس ومسؤولان محليان.
وتُعد شام وشقيقها عُمر أول ضحيتين للزلزال يتم نقلهما من المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق لتلقي العلاج خارج البلاد، وفق ما قال المسؤول في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا مازن علوش.
وعند معبر باب الهوى، شاهد مراسل فرانس برس سيارتي إسعاف تدخلان من الجانب التركي لتتسلما الطفلين اللذين رافقهما والدهما وعمتهما.
وبقيت شام (9 سنوات) 40 ساعة تحت الأنقاض بعد انهيار منزلها وسقوط السقف على ساقيها، وتواجه خطر بتر رجليها على مستوى الساقين، وفق الأطباء الذين يتولون رعايتها، كما أنها معرضة لمشكلات في القلب والكلى.
وقال محمّد الشيخ محمّد، والد الطفلين، "وضع شام حرج"، مشيراً إلى أن عمر مصاب أيضاً في ساقيه.
ودمر الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة، مودياً بأكثر من 43 ألف شخص في البلدين، منزل ذوي الطفلة في مدينة أرمناز في ريف إدلب الشمالي الغربي وتسبّب بمقتل أمها وشقيقتها، بينما نجت مع اثنين من أشقائها ووالدها.
وتصدّر مقطع فيديو يوثق إنقاذ شام مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه ممددة تحت الأنقاض، تتحدث مع عناصر الإنقاذ، تطلب عبوة ماء وتقترح عليهم كيف يمكن سحبها أو تدندن معهم أغنية تحمل اسمها.
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