معرض آندي وارهول في السعودية شاهد على التغيّر في المملكة

معرض آندي وارهول في السعودية شاهد على التغيّر في المملكة

تزين لوحات شهيرة تمثّل نجوماً اميركيين كدوللي بارتون ومارلون براندو، جدران معرض في الصحراء في السعودية في إطار معرض لأعمال آندي وارهول شاهد على التغير في المملكة المحافظة.



ويأتي معرض "شهرة" وهو الاول من نوعه في السعودية لأعمال وارهول، ويسلط الضوء على ولعه بالشهرة والمشاهير.





وقال مدير البرامج الفنية في العلا سومانترو غوس لوكالة فرانس برس "نشأ وارهول خلال فترة تغير جذري في الولايات المتحدة في خمسينات االقرن العشرين وستيناته، شهدت ثقافة شبابية جديدة تماما نابضة باالحياة، و(أعماله) عكست ذلك".



وأضاف "حاليا في السعودية، نحن في زمن تغير وتحول كبير".



ومنذ تسلّم الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، تشهد السعودية انفتاحا اجتماعيا بعد عقود من الإغلاق والقيود المشدّدة التي فُرضت خصوصا على النساء.



وتتضمن الإصلاحات تخفيف القيود التي كانت تمنع دور السينما والحفلات الموسيقية المختلطة بين الجنسين، ولو أن هذه الإصلاحات ترافقت، بحسب منظمات حقوقية، مع قمع متصاعد للمعارضة السياسية.



وكان وارهول مثلي الجنس، ويصفه متحف "آندي وارهول" في بيتسبرغ الذي تعاون مع المنظمين في المعرض بأنه "أيقونة مثلية".



ولم يرتبط وارهول بأي علاقة مع الشرق الأوسط، باستثناء زيارات سريعة في السبعينات إلى إيران والكويت. واشتكى في مذكراته من "القهوة الغريبة" وخلص إلى أنه "لا يوجد تاريخ لهذا المكان".



وأكد مدير متحف وارهول باتريك مور لوكالة فرانس برس أن الفنان الذي توفي عام 1987، كان ليحبّذ عرض أعماله في السعودية.



وقال "أعتقد أن هذا البلد الذي يتطور نوعا ما أمام اعيننا كان سيثير اعجابه، وكان سيحب حقيقة كونه أول فنان غربي يقام له معرض بهذا المستوى في السعودية".



وتم تنظيم معرض "شهرة :آندي وارهول في العلا" في قاعة المرايا ذات الألواح العاكسة، ويضمّ أعمالا مختارة للفنان في ثلاث غرف رئيسية. وفي الوقت نفسه، سعى المنظمون إلى إبراز وجود تشابه بين عالم وارهول- مدينة نيويورك قبل نصف قرن- والسعودية اليوم.وقال مدير البرامج الفنية في العلا سومانترو غوس لوكالة فرانس برس "نشأ وارهول خلال فترة تغير جذري في الولايات المتحدة في خمسينات االقرن العشرين وستيناته، شهدت ثقافة شبابية جديدة تماما نابضة باالحياة، و(أعماله) عكست ذلك".وأضاف "حاليا في السعودية، نحن في زمن تغير وتحول كبير".ومنذ تسلّم الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، تشهد السعودية انفتاحا اجتماعيا بعد عقود من الإغلاق والقيود المشدّدة التي فُرضت خصوصا على النساء.وتتضمن الإصلاحات تخفيف القيود التي كانت تمنع دور السينما والحفلات الموسيقية المختلطة بين الجنسين، ولو أن هذه الإصلاحات ترافقت، بحسب منظمات حقوقية، مع قمع متصاعد للمعارضة السياسية.وكان وارهول مثلي الجنس، ويصفه متحف "آندي وارهول" في بيتسبرغ الذي تعاون مع المنظمين في المعرض بأنه "أيقونة مثلية".ولم يرتبط وارهول بأي علاقة مع الشرق الأوسط، باستثناء زيارات سريعة في السبعينات إلى إيران والكويت. واشتكى في مذكراته من "القهوة الغريبة" وخلص إلى أنه "لا يوجد تاريخ لهذا المكان".وأكد مدير متحف وارهول باتريك مور لوكالة فرانس برس أن الفنان الذي توفي عام 1987، كان ليحبّذ عرض أعماله في السعودية.وقال "أعتقد أن هذا البلد الذي يتطور نوعا ما أمام اعيننا كان سيثير اعجابه، وكان سيحب حقيقة كونه أول فنان غربي يقام له معرض بهذا المستوى في السعودية".وتم تنظيم معرض "شهرة :آندي وارهول في العلا" في قاعة المرايا ذات الألواح العاكسة، ويضمّ أعمالا مختارة للفنان في ثلاث غرف رئيسية.

ويرى الزوار مقاطع فيديو قصيرة للمشاهير صورها وارهول في استديو "المصنع" الخاص به في مانهاتن، بالإضافة إلى بورتريهات لنجوم كبار من تلك الفترة من جاكلين كينيدي إلى جودي غارلاند وغيرهما.

وخُصِصَت الغرفة الاخيرة لعمله التشكيلي الشهير "سيلفر كلاودز" (غيوم فضية).



ولا يخوض المعرض في حياة وارهول الخاصة، ولكن بحسب مور فإن هذا لأن المعرض يركز على الشهرة.



وأضاف "لم يقل لي أي احد أن لا اتحدث عنه كرجل مثلي" موضحا "بالنسبة لي، كرجل مثلي، سمح لي بحرية الحديث عن هويتي في اطار العمل على المشروع والمشاركة فيه".

ويأتي المعرض الذي يستمر حتى 16 ايار/مايو المقبل في إطار مهرجان فنون العلا 2023 .

وتم تنظيم معرض خارجي منفصل يقدم "أفضل 100 ملصق عربي" الذي يعرض مجموعة تصاميم بصرية معاصرة من العالم العربي.

ويرى منتقدو المعرض أن هذه الجهود تأتي في إطار ما يصفونه ب "الغسيل الفني" لأن النظام الملكي الخليجي الذي غالبًا ما يتم انتقاده بسبب سجله في حقوق الانسان، يحاول تلميع صورته وجذب الاهتمام الأجنبي من جوانب مختلفة بعيدًا عن صفقات النفط.