نشطاء بيئيون يهاجمون الرئيس ماكرون في باريس (فيديو)

هاجم نشطاء في مجال البيئة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته لمعرض الزراعة الدولي في باريس.

وانتشرت مقاطع فيديو على شبكة تويتر توثق الحادثة، الّتي وجّه فيها نشطاء البيئية الاتهامات إلى الرئيس ماكرون "بالتقصير فيملف المناخ"، مع تدخل طاقم الأمن الرئيس الفرنسي للتدخل بسرعة وإبعادهم.

ووصف المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي ما حصل بـ"الوحشية"، إشارةً إلى طريقة تعامل حراس الأمن مع الناشطين.