تعرضت لأزمة قلبية... وفاة طالبة مصرية بعد تعرضها للتنمر

أعلنت صحيفة "مصري اليوم" السبت وفاة طالبة مصرية في منطقة الهرم بالجيزة إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة، وذلك بعد تعرضها للتنمر من قبل زميلاتها في المدرسة.

وبحسب الصحيفة، فقد توفيت رودينا أسامة، وهي طالبة بالصف الأول الثانوي تبلغ من العمر 16 عاما، بعدما تنمرت زميلاتها عليها بإحدى المدارس في منطقة الهرم بالجيزة".

وأفاد عدد من شهور العيان للصحيفة بأن زميلات الضحية تنمرن عليها في المدرسة وقلن لها: "أنتِ لستِ من مستوانا كي تلعبي معنا... أنتِ قبيحة كيف تتحملين مظهرك الخارجي؟".

ووفق عائلة الضحية، فقد خرجت رودينا من المدرسة إلى منزلها وهي في حالة انهيار، وأخبرت شقيقتها ما دار داخل المدرسة من قبل زميلاتها، "قبل أن تسقط على الأرض فجأة وتفارق الحياة حزنا".