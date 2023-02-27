مسلسل "ساكسيشن" يصل إلى المحطة الرابعة... والأخيرة

مسلسل "ساكسيشن" يصل إلى المحطة الرابعة.. والأخيرة

يُسدِل الموسم الرابع من مسلسل «ساكسيشن» (Succession) الذي ستعرضه «إتش بي أو» بداية من الأول من مارس المقبل، الستار على العمل الذي حقق نجاحاً كبيراً، إذ سيكون الأخير، كما أعلن كاتب السيناريو والمنتج في تصريح صحافي لمجلة "نيويوركر"، نُشر الخميس الماضي.



وأوضح جيسي ارمسترونغ أنه لم يكن يوماً يتوقع أن المسلسل "سيدوم إلى ما لا نهاية.. كانت النهاية حاضرة دوماً في ذهني".



وأضاف "اجتمعت مع كتّاب السيناريو الآخرين قبل أن نشرع في كتابة الموسم الرابع في نوفمبر أو ديسمبر 2021. وقلت: اسمعوا، أعتقد أنه يجب أن يكون الأخير. ولكن ما رأيكم؟ وتعزز قرار إنهاء المسلسل، خلال الكتابة".



ويتناول "ساكسيشن"، الذي تنتجه "إتش بي أو" وحظي بإقبال جماهيري لافت علاوة على إشادات نقدية - قصة عائلة نافذة تمزقها الخلافات والنزاعات الهادفة إلى السيطرة على إمبراطورية إعلامية، تشبه إلى حد كبير إمبراطورية الملياردير روبرت موردوك. وعُرضت الحلقة الأولى من العمل عام 2018.



وحصد "ساكسيشن" عدداً كبيراً من الجوائز، أبرزها نيله في جوائز «إيمي» المعادلة للأوسكار تلفزيونياً لقب أفضل مسلسل درامي عام 2022.

