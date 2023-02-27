بعد إزالة رسوم "ديلبرت"... إيلون ماسك يتهم الإعلام بالعنصرية

إيلون ماسك يتهم الإعلام بالعنصرية بعد إزالة رسوم "ديلبرت"





اتهم الملياردير إيلون ماسك، الأحد، وسائل الإعلام بالعنصرية ضد البيض والآسيويين بعد أن ألغت الصحف الأميركية رسوم "ديلبرت" الكاريكاتورية الهزلية على أثر تعليقات من مؤلفها أهانت الأميركيين السود.



وكانت "لوس أنجلوس تايمز" و"واشنطن بوست" و"يو إس إيه توداي" من بين الصحف التي ألغت رسم الكرتون "ديلبرت" بعد أن قال مبتكره سكوت آدامز إن الأميركيين السود هم جماعة كراهية ونشر تعليقات عنصرية على قناته على موقع يوتيوب يوم الأربعاء.



وفي الردود على التغريدات حول الجدل القائم، قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وتويتر إن وسائل الإعلام لطالما كانت عنصرية ضد الأشخاص غير البيض لكنها الآن "عنصرية ضد البيض والآسيويين".



وكتب ماسك على تويتر: "ربما يمكنهم محاولة ألّا يكونوا عنصريين".



ورداً على رواية أفادت أنّ الضحايا البيض لعنف الشرطة يحصلون على جزء ضئيل من التغطية الإعلامية مقارنة بالضحايا السود ، قال ماسك إن التغطية "غير متناسبة للغاية للترويج لرواية كاذبة".