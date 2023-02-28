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تبون يمنح الجنسية الجزائرية لرئيس الكنيسة الكاثوليكية في البلاد

منوعات
2023-02-28 | 06:20
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تبون يمنح الجنسية الجزائرية لرئيس الكنيسة الكاثوليكية في البلاد
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تبون يمنح الجنسية الجزائرية لرئيس الكنيسة الكاثوليكية في البلاد

تبون يمنح الجنسية الجزائرية لرئيس الكنيسة الكاثوليكية في البلاد

منح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الجنسية الجزائرية لرئيس أساقفة الجزائر المطران الفرنسي جان-بول فيسكو الذي يشغل المنصب منذ أكثر من سنة، بحسب ما أفاد التلفزيون الحكومي الإثنين.

وذكر التلفزيون أنّ الرئيس تبّون وقّع مرسوماً رئاسياً منح بموجبه الجنسية الجزائرية للمطران جان-بول فيسكو (60 عاماً) الذي عيّنه البابا فرنسيس رئيسا لأساقفة الجزائر في 27 كانون الأول/ديسمبر 2021 وتمّ تنصيبه في 12 شباط/فبراير 2022 خلفاً للمطران بول ديسفارج.

وتضمّ الكنيسة الكاثوليكية في الجزائر أربع أبرشيات، هي أبرشية الجزائر العاصمة وأبرشية وهران وأبرشية قسنطينة وعنابة (شرق) وأبرشية غرداية والأغواط (جنوب وسط).

وسارع الأسقف فيسكو إلى التعبير عن "فرحته الكبيرة" و"امتنانه" لبادرة الرئيس تبّون.

وقال في منشور على صفحته في موقع فيسبوك ""إنّها إشارة قوية لكنيستنا التي تعيش مواطَنتها كاملة".

وبدأ فيسكو عمله في الجزائر في 2002 في تلمسان (غرب) ومن ثم في بني عباس (جنوب غرب) إلى أن اعتلى نيابة أبرشية وهران، أكبر مدينة في الغرب الجزائري، قبل أن يصبح أسقفا لها في 2013.

ويحمل فيسكو شهادة في القانون وأخرى في التجارة وسبق له العمل محامياً في مسقط رأسه ليون بفرنسا.

والشعب الجزائري في غالبيته العظمى مسلم وبحسب الدستور "الإسلام دين الدولة"، لكن هناك أقلية مسيحية تضمّ أيضاً مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
 

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