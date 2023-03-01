الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
العثور على مومياء يصل عمرها لـ8 قرون في حقيبة عامل توصيل سابق في البيرو
منوعات
2023-03-01 | 08:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
العثور على مومياء يصل عمرها لـ8 قرون في حقيبة عامل توصيل سابق في البيرو
العثور على مومياء يصل عمرها لـ8 قرون في حقيبة عامل توصيل سابق في البيرو
صادرت شرطة البيرو في الأيام الماضية مومياء من حقبة ما قبل الغزو الإسباني عمرها "600 إلى 800 عام" في حقيبة عازلة للحرارة عائدة لعامل سابق في خدمات التوصيل المنزلي يؤكد أنها محفوظة في منزله منذ 3 عقود.
وقد وُضع الرجل البالغ 26 عامًا، واسمه خوليو سيزار بيرميخو، قيد التوقيف الاحتياطي، وفق ما أعلنت السلطات الثلاثاء.
وأوضحت وزارة الثقافة أن المومياء "العائدة لحقبة ما قبل الإسبان" والمقدّر عمرها بما بين "600 عام و800"، تعود إلى "فرد ذكر بالغ محنط، ينحدر على الأرجح من الجزء الشرقي من منطقة بونو" في جبال الأنديس البيروفية على بعد نحو 1300 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من العاصمة ليما.
وعثرت الشرطة على المومياء خلال عملية تفتيش أجرتها السبت في إحدى حدائق بونو.
وفي مقطع مصور انتشر على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية، أوضح خوليو سيزار بيرميخو لصحافي محلي أن المومياء التي كان يُطلق عليها "تحبباً" اسم "خوانيتا"، كانت محفوظة منذ "ما يقرب من 30 عامًا" في منزله العائلي.
وأشار إلى أن والده استحصل عليها من شرطي كان مديناً له بالمال.
وأضاف الشاب "في المنزل، كانت موجودة في غرفتي، تنام إلى جانبي. كنت أعتني بها وأحفظها، كانت صديقتي الروحية".
لكن بحسب وزارة الثقافة، تعود المومياء إلى "خوان وليس خوانيتا"، وذلك بنتيجة تحليل سريع للجمجمة أثبت أنها عائدة لرجل لا يقل عمره عن 45 عامًا.
ونفى خوليو سيزار بيرميخو أي نية لبيع المومياء، مؤكداً أنه كان ينقلها في حقيبة ظهر عازلة حرارياً ليعرضها أمام "أصدقائه" قبل التبرع بها لمتحف محلي.
وأمرت وزارة الثقافة "فوراً بمصادرة" المومياء "لحماية التراث وحفظه".
وتزخر البيرو بالتراث العائد لحقبة ما قبل الإسبان. ومن أشهر الوجهات السياحية فيها قلعة ماتشو بيتشو المشيدة في القرن الخامس عشر على يد الإمبراطور باتشاكوتيك في حقبة حضارة الإنكا قرب كوسكو، العاصمة السابقة لإمبراطورية الإنكا.
آخر الأخبار
منوعات
مومياء
وزارة الثقافة
البيرو
التالي
بعد تعرّضه لهجوم كلب بيتبول.. رجل يُعاني إصابات مروعة
البيت الأبيض يمهل الوكالات الفدرالية 30 يوماً لتطبيق حظر "تيك توك"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-02-28
مئات البيروفيين يتجهون إلى ليما لمعاودة التظاهرات
أخبار دولية
2023-02-28
مئات البيروفيين يتجهون إلى ليما لمعاودة التظاهرات
0
أخبار دولية
2023-02-25
أزمة دبلوماسية بين البيرو والمكسيك
أخبار دولية
2023-02-25
أزمة دبلوماسية بين البيرو والمكسيك
0
أخبار دولية
2023-02-25
البيرو تسحب "نهائياً" سفيرها لدي المكسيك
أخبار دولية
2023-02-25
البيرو تسحب "نهائياً" سفيرها لدي المكسيك
0
أخبار دولية
2023-02-22
واشنطن تسمح بتسليم البيرو الرئيس الأسبق اليخاندرو توليدو المتهم بالفساد
أخبار دولية
2023-02-22
واشنطن تسمح بتسليم البيرو الرئيس الأسبق اليخاندرو توليدو المتهم بالفساد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:43
بعد تعرّضه لهجوم كلب بيتبول.. رجل يُعاني إصابات مروعة
منوعات
09:43
بعد تعرّضه لهجوم كلب بيتبول.. رجل يُعاني إصابات مروعة
0
منوعات
2023-02-28
البيت الأبيض يمهل الوكالات الفدرالية 30 يوماً لتطبيق حظر "تيك توك"
منوعات
2023-02-28
البيت الأبيض يمهل الوكالات الفدرالية 30 يوماً لتطبيق حظر "تيك توك"
0
منوعات
2023-02-28
في بريطانيا... رفع الحد الأدنى لسنّ الزواج إلى 18 عاما
منوعات
2023-02-28
في بريطانيا... رفع الحد الأدنى لسنّ الزواج إلى 18 عاما
0
منوعات
2023-02-28
في إسبانيا... السجن لرجل صفع زوجته خلال بث حي على تيك توك
منوعات
2023-02-28
في إسبانيا... السجن لرجل صفع زوجته خلال بث حي على تيك توك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
06:53
الموت يفجع زين العمر: "حزني ما بقى يخلص"
فنّ
06:53
الموت يفجع زين العمر: "حزني ما بقى يخلص"
0
اقتصاد
13:22
اعلان جديد لحاكم مصرف لبنان... اليكم التفاصيل
اقتصاد
13:22
اعلان جديد لحاكم مصرف لبنان... اليكم التفاصيل
0
فنّ
2022-12-12
نايا فادي شربل تعود إلى لبنان بعد أشهر... ووالدتها كارين رزق الله توثّق لحظات مميزة
فنّ
2022-12-12
نايا فادي شربل تعود إلى لبنان بعد أشهر... ووالدتها كارين رزق الله توثّق لحظات مميزة
0
اقتصاد
2023-01-30
أنطوان حبيب التقى ميقاتي: تسديد قروض مصرف الإسكان كان ولا يزال بالليرة اللبنانية
اقتصاد
2023-01-30
أنطوان حبيب التقى ميقاتي: تسديد قروض مصرف الإسكان كان ولا يزال بالليرة اللبنانية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بلبلة في السوبرماركت.. والدولار السبب
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بلبلة في السوبرماركت.. والدولار السبب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الدولار الجمركي قد يكون في ارتفاع دائم
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الدولار الجمركي قد يكون في ارتفاع دائم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
اللواء ابراهيم من الامن الى الشأن العام..وهذا ما يتمناه للرئيس بري
تقارير نشرة الاخبار
13:07
اللواء ابراهيم من الامن الى الشأن العام..وهذا ما يتمناه للرئيس بري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:02
اللاءات المسيحية تطوق الثنائي
تقارير نشرة الاخبار
13:02
اللاءات المسيحية تطوق الثنائي
0
تقارير نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائية 01-03-2023
تقارير نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائية 01-03-2023
0
تقارير نشرة الاخبار
09:57
خسارة جديدة للايكرز وفوز ميلووكي وتألق يوكيتش في أبرز نتائج الـ NBA
تقارير نشرة الاخبار
09:57
خسارة جديدة للايكرز وفوز ميلووكي وتألق يوكيتش في أبرز نتائج الـ NBA
0
تقارير نشرة الاخبار
07:49
ساعات ويحال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى التقاعد.. اليكم المزيد من التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:49
ساعات ويحال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى التقاعد.. اليكم المزيد من التفاصيل
0
أخبار لبنان
06:47
المطارنة الموارنة: نناشد المعنيين وضعَ حدٍّ نهائي للصراع العبثي المدمِّر في القضاء كما المصارف
أخبار لبنان
06:47
المطارنة الموارنة: نناشد المعنيين وضعَ حدٍّ نهائي للصراع العبثي المدمِّر في القضاء كما المصارف
0
أخبار لبنان
06:28
لجنة الأشغال العامة والنقل قامت بزيارة الى مقر هيئة إدارة السير والمركبات والآليات في الدكوانة
أخبار لبنان
06:28
لجنة الأشغال العامة والنقل قامت بزيارة الى مقر هيئة إدارة السير والمركبات والآليات في الدكوانة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
13:22
اعلان جديد لحاكم مصرف لبنان... اليكم التفاصيل
اقتصاد
13:22
اعلان جديد لحاكم مصرف لبنان... اليكم التفاصيل
2
اقتصاد
03:11
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
03:11
ارتفاع بأسعار المحروقات...
3
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ما هو سرّ الحفرة العميقة في أعالي البقاع الشمالي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ما هو سرّ الحفرة العميقة في أعالي البقاع الشمالي؟
4
فنّ
06:53
الموت يفجع زين العمر: "حزني ما بقى يخلص"
فنّ
06:53
الموت يفجع زين العمر: "حزني ما بقى يخلص"
5
أخبار لبنان
12:20
مكتب العلّامة الراحل السيد محمد حسين فضل الله: يوم الخميس في 23 آذار اول أيام شهر رمضان المبارك
أخبار لبنان
12:20
مكتب العلّامة الراحل السيد محمد حسين فضل الله: يوم الخميس في 23 آذار اول أيام شهر رمضان المبارك
6
تقارير نشرة الاخبار
13:57
تطور من خارجِ السياق في الملف المتصل باللواء عباس إبراهيم
تقارير نشرة الاخبار
13:57
تطور من خارجِ السياق في الملف المتصل باللواء عباس إبراهيم
7
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-28
كيف إتخذ قرار رفع الدولار الجمركي وما هي تداعياته؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-28
كيف إتخذ قرار رفع الدولار الجمركي وما هي تداعياته؟
8
تقارير نشرة الاخبار
13:39
ما سبب الارتفاع الكبير بسعر الدولار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
ما سبب الارتفاع الكبير بسعر الدولار؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store