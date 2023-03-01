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بعد تعرّضه لهجوم كلب بيتبول.. رجل يُعاني إصابات مروعة
منوعات
2023-03-01 | 09:43
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بعد تعرّضه لهجوم كلب بيتبول.. رجل يُعاني إصابات مروعة
بعد تعرّضه لهجوم كلب بيتبول.. رجل يُعاني إصابات مروعة
تعرّض منظف النوافذ كيث ريتشاردز، البالغ 44 عامًا، لإصابات مروعة بعدما هاجمه كلب شرس من نوع بيتبول أثناء سيره مع كلبه في إنكلترا.
وقد يحتاج الرجل للخضوع لجراحة تجميلية بعد إصاباته التي تعرّض لها يوم 14 شباط.
وفي وصفه للحادث، قال كيث: "كنت أسير مع كلبي في شارع آرتشر عندما رأيت البيتبول، فرميت كلبي على الجزء العلوي من السيارة ثم انطلق البيتبول نحوي وبدأ في تمزيقي إلى أشلاء"، مضيفًا أنه "كان على جميع الأشخاص الذين كانوا يحاولون المساعدة أن يهرعوا إلى منازلهم حفاظًا على سلامتهم".
وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقًا في الحادث وحثت أي شخص يملك معلومات عن الحادثة أن يدلي بها.
وكشفت متحدثة باسم الشرطة: "تلقينا بلاغًا يفيد بقيام كلب خطير بعض رجل في شمال تينيسايد. وأفادت التقارير أن رجلاً يبلغ من العمر 44 عامًا كان يسير في شارع آرتشر عندما صادف مجموعة من الأشخاص مع البيتبول. ثم هاجم الكلب الرجل، مما تسبب في تعرّضه لإصابات في جانبه الأيمن. وغادرت المجموعة المكان بدون مساعدة الرجل".
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كلب
بيتبول
رجل
إصابات مروعة
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