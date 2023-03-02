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لوحة لكاندينسكي بيعت لقاء 44,7 مليون دولار في مزاد بلندن
منوعات
2023-03-02 | 08:36
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لوحة لكاندينسكي بيعت لقاء 44,7 مليون دولار في مزاد بلندن
لوحة لكاندينسكي بيعت لقاء 44,7 مليون دولار في مزاد بلندن
بيعت لقاء 44,7 مليون دولار لوحة من روائع الرسام الروسي فاسيلي كاندينسكي، وهو رقم قياسي لأسعار أعماله وفق دار "سوذبيز" التي أدرجت قطعته "مورناو ميت كيرشي 2" ضمن مزاد أقامته مساء الأربعاء في لندن.
وأوضحت الدار أن "الأعمال الأولى لكاندينسكي نادراً ما تُطرح للبيع في السوق، إذ إن القسم الأكبر منها موجود في المجموعات الكبرى العائدة إلى متاحف في مختلف أنحاء العالم".
ويبلغ مقاس اللوحة متراً بمتر، وهي تمثّل قرية مورناو الألمانية، ورسمها كاندينسكي عام 1910 في مرحلة من حياة شهدت تحولّه إلى الأسلوب التجريدي.
وكانت هذه اللوحة التي رسمها كاندينسكي عام 1910 تزيّن في عشرينات القرن الفائت غرفة طعام جوانا مارغريتي وسيغبرت شتيرن اللذين كانا يملكان شركة نسيج مزدهرة، وكانا ناشطين في الحياة الثقافية في برلين وتربطهما صداقة بالكاتبين توماس مان وفرانز كافكا والعالم ألبرت أينشتاين.
وتوفي شتيرن لأسباب طبيعية عام 1935، في حين اضطرت زوجته جوانا مارغريتي للهرب من ألمانيا قبل أن تقضي في أيار 1944 في معتقل أوشفيتز، نتيجة الإبادة النازية لليهود.
ولم يرصد وجود اللوحة إلا قبل نحو 10 سنوات في متحف بمدينة أيندهوفن الهولندية، كانت موجودةً فيه منذ العام 1951. وأعيدت العام الماضي إلى ورثة شتيرن الذين سيتقاسم 13 منهم ما زالوا على قيد الحياة عائدات بيعها في المزاد.
وعرضت للبيع أيضاً في المزاد نفسه لوحة طولها 4 أمتار للفنان إدفارد مونك بعنوان "رقص على الشاطئ" (1906) كانت مخبأة في النروج لحمايتها من النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، وأعيدت أخيراً بموجب اتفاق. وبيعت اللوحة بنحو 20,2 مليون دولار.
كذلك شمل المزاد لوحة بعنوان "كومبلكس" (1912) للرسام التشيكي فرانتيشيك كوبكا، كان يملكها الممثل شون كونري. وبيع هذا العمل لقاء 5,5 ملايين دولار، ويعود ريع هذه اللوحة إلى مؤسسة كونري التي تنشط في اسكتلندا وجزر الباهاماس.
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