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إنقاذ حصان من تحت الأنقاض في تركيا بعد 21 يومًا على وقوع الزلزال... وفيديو يوثّق المشهد

إنقاذ حصان من تحت الأنقاض في تركيا بعد 21 يومًا على وقوع الزلزال... وفيديو يوثّق المشهد



انتُشل حصان من تحت الأنقاض في تركيا بعد 21 يومًا على وقوع الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد.



وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وثّق لحظة إنقاذ الحصان من قبل فرق الإنقاذ في أديامان.



وقالت وزارة الزراعة والغابات التركية إن الحصان عولج من قبل الأطباء البيطريين وعاد إلى مالكه.



نذكر أن حصيلة وفيات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا تجاوزت الـ50 ألف شخص. مصدر