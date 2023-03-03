خاض التحدّي على "تيك توك" وانتهى حلمه... لحظة مرح حوّلت حياة ناجي إلى جحيم!

"ناجي طه" لاجئ سوري في السويد كان عمره 18 عندما دخل تحدي Tiktok مع أصدقاءه فأصيب في الجمجمة ودخل المستشفى مدة 3 سنوات.
اليوم خرج ناجي مشلول من ذلك التحدي وعمره 21 وسيعيش بقية حياته على كرسي متحرك.
يقول: كان حلمي أصبح لاعب كرة قدم لكن لحظة طيش دمرت كل شيء.pic.twitter.com/GxE6rDbbJG
— إياد الحمود (@Eyaaaad) March 2, 2023
"ناجي طه" لاجئ سوري في السويد كان عمره 18 عندما دخل تحدي Tiktok مع أصدقاءه فأصيب في الجمجمة ودخل المستشفى مدة 3 سنوات.
اليوم خرج ناجي مشلول من ذلك التحدي وعمره 21 وسيعيش بقية حياته على كرسي متحرك.
يقول: كان حلمي أصبح لاعب كرة قدم لكن لحظة طيش دمرت كل شيء.pic.twitter.com/GxE6rDbbJG