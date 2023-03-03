خاض التحدّي على "تيك توك" وانتهى حلمه... لحظة مرح حوّلت حياة ناجي إلى جحيم!

"ناجي طه" لاجئ سوري في السويد كان عمره 18 عندما دخل تحدي Tiktok مع أصدقاءه فأصيب في الجمجمة ودخل المستشفى مدة 3 سنوات.

اليوم خرج ناجي مشلول من ذلك التحدي وعمره 21 وسيعيش بقية حياته على كرسي متحرك.



يقول: كان حلمي أصبح لاعب كرة قدم لكن لحظة طيش دمرت كل شيء.pic.twitter.com/GxE6rDbbJG — إياد الحمود (@Eyaaaad) March 2, 2023

لم يعلم الشاب السوري، ناجي طه، أنّ حياته ستنقلب رأساً على عقب بعمر الـ18 سنة بعدما فرّ من جحيم الحرب في بلاده إلى السويد.وفي التّفاصيل، فخاض طه تحدّياً على تيك توك في لحظة مرح مع الأصدقاء الذين تحدّوه بتأدية رقصة مؤذية، ليخرج منها بعدها فاقداً قدرته على المشي.ويدخل طه اليوم عامه الـ21 متنقّلاً على كرسي متحرّك جرّاء إصابة بالجمجمة تعرّض لها نتيجة الحادث قبل سنوات وأدخلته المستشفى لأشهرٍ طويلة.وبعد 3 سنوات، أصبح ناجي يعتمد على كرسي متحرك للتحرك، موضحاً في تصريح لصحيفة Goteborgs Posten السويدية المحلية، وكل دموع الندم في عينيه، أن حلمه بأن يصبح لاعب كرة قدم قد تلاشى بعد إصابته.