مسلحون يقتحمون متجراً يخصّ ميسي... ورسالة تهديد مباشرة له!

أطلق مسلحون ما لا يقل عن 12 طلقة نارية على متجر تملكه عائلة زوجة نجم كرة القدم ليونيل ميسي في الأرجنتين مع رسالة تهديد مباشرة له.

أعلنت الشرطة الأرجنتينية أن مسلحين أطلقوا ما لا يقل عن 12 طلقة نارية على متجر تملكه عائلة زوجة نجم كرة القدم ليونيل ميسي في الأرجنتين، مع تركهم رسالة تهديد مباشرة للاعب قبل أن يفروا على دراجات نارية.



وبحسب المعلومات، فقد وقع هذا الهجوم في وقت مبكر من صباح يوم الخميس في روزاريو، أي مسقط رأس ميسي وثالث أكبر مدينة في البلاد.



ويُذكر أنه لم يتعرض أحد لإصابة في الهجوم على متجر "يونيكو" المملوك لعائلة أنتونيلا روكوزو، زوجة ليونيل ميسي.



وأفادت الشرطة بأن المسلحين تركوا قبل الفرار رسالة تهديد جاء فيها: "ميسي، نحن في انتظارك. جافكين (وهو عمدة مدينة روزاريو) هو أيضًا تاجر مخدرات، لذلك لن يحميك".



وبدوره، فلم يتطرق ميسي علنًا إلى الهجوم المذكور. وشوهد أثناء التدريبات في باريس مع ناديه في دوري الدرجة الأولى باريس سان جيرمان الأربعاء.