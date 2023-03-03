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تقديراً لإبداعه في مجال تصميم الحفلات والمناسبات الاجتماعية ...اللبناني وليد باز يحصد جائزة عالمية
منوعات
2023-03-03 | 12:03
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تقديراً لإبداعه في مجال تصميم الحفلات والمناسبات الاجتماعية ...اللبناني وليد باز يحصد جائزة عالمية
رجل الأعمال وليد باز يحصد جائزة عالمية
حصد رجل الأعمال اللبناني وصاحب شركة Baz Events وليد باز جائزة "World Best Event Designer and Project Builder" لعام 2022 من حفل توزيع جوائز Apex العالمية.
وجاءت هذه الجائزة نتيجة تصميم وتنسيق وإدارة أهم المناسبات في العالم على مدار السنوات الماضية.
والجدير بالذكر أنّها ليست المرة الأولى التي يحصد فيها رجل الأعمال وليد باز جائزة عالمية أو محلية، إذ سبق وحصد العديد من الجوائز تقديراً لإبداعه في مجال تصميم الحفلات والمناسبات الاجتماعية.
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