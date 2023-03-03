الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تقديراً لإبداعه في مجال تصميم الحفلات والمناسبات الاجتماعية ...اللبناني وليد باز يحصد جائزة عالمية

منوعات
2023-03-03 | 12:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تقديراً لإبداعه في مجال تصميم الحفلات والمناسبات الاجتماعية ...اللبناني وليد باز يحصد جائزة عالمية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تقديراً لإبداعه في مجال تصميم الحفلات والمناسبات الاجتماعية ...اللبناني وليد باز يحصد جائزة عالمية

رجل الأعمال وليد باز يحصد جائزة عالمية

 حصد رجل الأعمال اللبناني وصاحب شركة Baz Events وليد باز جائزة "World Best Event Designer and Project Builder" لعام 2022 من حفل توزيع جوائز Apex العالمية.

وجاءت هذه الجائزة نتيجة تصميم وتنسيق وإدارة أهم المناسبات في العالم على مدار السنوات الماضية.

والجدير بالذكر أنّها ليست المرة الأولى التي يحصد فيها رجل الأعمال وليد باز جائزة عالمية أو محلية، إذ سبق وحصد العديد من الجوائز تقديراً لإبداعه في مجال تصميم الحفلات والمناسبات الاجتماعية.
 

آخر الأخبار

منوعات

وليد باز

رجل الأعمال اللبناني

جائزة

LBCI التالي
السباح التونسي الحفناوي يحقق ذهبية 400 م في "برو سويم" في فلوريدا
لوحة لكاندينسكي بيعت لقاء 44,7 مليون دولار في مزاد بلندن
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:07

مغنية الفولك جوني ميتشل تُمنح جائزة غيرشوين عن مجمل مسيرتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-26

الشقيقتان ميشيل ونويل كسرواني تحصدان جائزة "الدبّ الذهبي" لأفضل فيلم قصير في مهرجان برلين السينمائي

LBCI
فنّ
2023-02-26

فيلم "إفريثينغ إفريوير آل آت وانس" يفوز بجائزة نقابة المنتجين (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-25

عملية كاسندرا تعود الى الحياة عبر توقيف رجل الأعمال اللبناني محمد بزي في رومانيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:22

مسلحون يقتحمون متجراً يخصّ ميسي... ورسالة تهديد مباشرة له!

LBCI
منوعات
06:20

خاض التحدّي على "تيك توك" وانتهى حلمه... لحظة مرح حوّلت حياة ناجي إلى جحيم!

LBCI
منوعات
04:22

إنقاذ حصان من تحت الأنقاض في تركيا بعد 21 يومًا على وقوع الزلزال... وفيديو يوثّق المشهد

LBCI
منوعات
04:17

السباح التونسي الحفناوي يحقق ذهبية 400 م في "برو سويم" في فلوريدا

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-02-27

مهندسة معمارية متخصصة في حماية وتحصين الابنية التراثية في أوقات الطوارئ رنا الدبيسي لـ"عشرين 30": الأبنية التراثية هي الأضعف على الإطلاق وهي تعرّض السكّان والجوار إلى خطر أما المباني الحديثة والمرتفعة فمن المفترض أن تكون مطابقة للمواصفات

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-02

حسن خليل ردّاً على معوض: "يلي خلف مات"

LBCI
اقتصاد
2023-03-01

ارتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
11:51

مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 20 مليون دولار بمعدل 70000 ليرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

هذه هي المهن التي يزاحمها Chat gpt... فهل أنت مهدد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الchatGPT ينتشر بين التلامذة والطلاب .. والجامعات تتحضر لمواكبته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

التعليم متوقف في المدرسة الرسمية..وسوسن ديب تحول منزلها الى مدرسة مجانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الـLBCI تفتح ملف التربية... "الرسمي بدو جرأة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

المصارف واصلت تعليق الإضراب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

هل تستفيد السوبر ماركت من دولار صيرفة؟

LBCI
أخبار دولية
13:32

فعاليات الدورة العشرين من مهرجان أبوظبي إنطلقت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

ماذا لو عاد الزمن ثلاث سنوات أو أكثر بقليل الى الوراء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

صيد السمك بطعم البارود... هذه قصة صيادي الديناميت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
11:07

بيان جديد من جمعية المصارف..

LBCI
اقتصاد
03:21

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
منوعات
06:20

خاض التحدّي على "تيك توك" وانتهى حلمه... لحظة مرح حوّلت حياة ناجي إلى جحيم!

LBCI
أمن وقضاء
13:29

مجموعة روتانا الاعلامية والـ LBCI والضاهر: حل جميع النزاعات والتنازل عن الدعاوى

LBCI
أمن وقضاء
16:09

أمن الدولة توقف أحد أبرز تجار "المسدسات التركية" في طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
16:01

المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى يردّ على قيومجيان: تجرؤ خطير وخروج عن الحد الأدنى المتبقي من احترام معتقدات الآخر

LBCI
أخبار لبنان
05:10

وزير التربية: تمكّنا من تأمين هذه المطالب.. وندعو الاساتذة للعودة إلى مدارسهم

LBCI
فنّ
06:25

مطالبة بوقف نشر أغنية كارول سماحة وحذف اسم محمود درويش

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة